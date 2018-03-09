Здание прокуратуры Ставропольского края. Фото http://proksk.ru/

09 марта 2018, 11:48

Ставропольское сельхозпредприятие оштрафовано за долги по зарплате

Сельхозпредприятие в Туркменском районе задолжало 70 работниками 975 тысяч рублей, сообщила прокуратура Ставропольского края.

Она обнаружила нарушения законодательства об оплате труда в ходе своей проверки. Как выяснили проверяющие, общество с ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Ясный" не полностью рассчиталось со своими работниками за ноябрь 2017 года.

Прокуратура потребовала от руководства организации выплатить долги, и по результатам рассмотрения постановлений прокурора руководитель и само юридическое лицо были привлечены к административным штрафам на общую сумму 75 тысяч рублей по статье 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

В итоге задолженность по заработной плате была полностью погашена, говорится в сообщении от 7 марта на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Комментарии представителей сельхозпредприятия относительно заявлений прокуратуры не поступали.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта было передано в суд дело гендиректора стройфирмы в Ростовской области, который не выплатил работникам зарплату за январь-май 2017 года на 1,3 миллиона рублей. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.145.1 УК России (невыплата заработной платы).

Примечание:

"Завод в Кабардино-Балкарии задолжал сотрудникам 4,6 миллиона", "Глава дагестанской фирмы заподозрен в невыплате зарплаты на 1,4 миллиона", "Директор завода в Буденновске предстанет перед судом за невыплату зарплаты".

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