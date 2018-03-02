Глава волгодонского предприятия обвинен в невыплате зарплаты 47 сотрудникам

02 марта 2018, 17:26

Передано в суд дело гендиректора строительной фирмы в Ростовской области, который не выплатил работникам зарплату на 1,3 миллиона рублей, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", дело в отношении директора строительной фирмы в Волгодонске было возбуждено 20 декабря 2017 года. По первоначальным данным следствия, за январь-май 2017 года он задолжал 1,7 миллиона рублей 62 сотрудникам.

Согласно обвинительному заключению, за эти пять месяцев 2017 года директор задолжал только 47 сотрудникам, не выплатив им более 1,3 миллиона рублей. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы). Дело передано в суд.

В ходе предварительного следствия потерпевшим сотрудникам фирмы были выплачены 330 тысяч рублей. Чтобы покрыть оставшуюся сумму долга, арестовано имущество обвиняемого на сумму в миллион рублей, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.