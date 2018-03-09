09 марта 2018, 12:05

Два человека погибли при пожаре в Волгоградской области

Тела двух погибших найдены после пожара в жилом доме во Фроловском районе Волгоградской области, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня ночью в селе Большой Лычак.

После пожара в доме обнаружены тела двух женщин 1955 и 1976 годов рождения, сообщается на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в жилом доме в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате пожара погибли три человека, жильцы дома были эвакуированы и размещены в здании интерната.

Примечание:

"Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Жильцы аварийного дома эвакуированы в Сочи из-за пожара", "Два человека погибли при пожаре в новороссийском общежитии".

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