Два человека погибли при пожаре в Волгоградской области

09 марта 2018, 12:05

Тела двух погибших найдены после пожара в жилом доме во Фроловском районе Волгоградской области, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня ночью в селе Большой Лычак.

После пожара в доме обнаружены тела двух женщин 1955 и 1976 годов рождения, сообщается на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в жилом доме в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате пожара погибли три человека, жильцы дома были эвакуированы и размещены в здании интерната.