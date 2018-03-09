09 марта 2018, 12:05
Два человека погибли при пожаре в Волгоградской области
Тела двух погибших найдены после пожара в жилом доме во Фроловском районе Волгоградской области, сообщило МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел сегодня ночью в селе Большой Лычак.
После пожара в доме обнаружены тела двух женщин 1955 и 1976 годов рождения, сообщается на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области.
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в жилом доме в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате пожара погибли три человека, жильцы дома были эвакуированы и размещены в здании интерната.
"Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Жильцы аварийного дома эвакуированы в Сочи из-за пожара", "Два человека погибли при пожаре в новороссийском общежитии".
09 марта 2018, 12:58
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09 марта 2018, 12:05
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Два человека погибли при пожаре в Волгоградской области
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09 марта 2018, 11:48
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