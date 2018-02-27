Три человека погибли при пожаре в волгоградской четырехэтажке

27 февраля 2018, 08:45

В результате пожара в жилом доме в Краснооктябрьском районе Волгограда погибли три человека, жильцы верхних этажей эвакуированы и размещены в здании интерната.

Пожар произошел 26 февраля в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Кузнецова. Спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей.

Тушение пожара длилось несколько часов, в нем были задействованы 28 человек и 10 единиц техники. В результате пожара погибли люди, сообщается на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе-интернате", - проинформировали в ведомстве.

В квартире на первом этаже погибли две пожилые женщины и 58-летний мужчина. По словам очевидцев, с первого этажа дымовая завеса поднялась на второй, а затем и на третий этаж. Люди экстренно покинули свои квартиры, пишет "V1.ru".

"Со сгоревшими соседями были знакомы на уровне "здравствуйте - до свидания", — сказала жительница квартиры на третьем этаже Людмила Ткаченко. - Очень приличная семья".

Жители подъезда, в котором сгорела квартира, были доставлены в пункт временного проживания на специально приехавшем автобусе. Жильцы соседних подъездов, которые также были эвакуированы, вернулись в свои квартиры.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Волгограде 23 февраля. В результате пожара пострадала 58-летняя женщина.