Пожарные автомобили на месте трагедии. Фото http://34.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6541801/

27 февраля 2018, 08:45

Три человека погибли при пожаре в волгоградской четырехэтажке

В результате пожара в жилом доме в Краснооктябрьском районе Волгограда погибли три человека, жильцы верхних этажей эвакуированы и размещены в здании интерната.

Пожар произошел 26 февраля в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Кузнецова. Спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей.

Тушение пожара длилось несколько часов, в нем были задействованы 28 человек и 10 единиц техники. В результате пожара погибли люди, сообщается на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе-интернате", - проинформировали в ведомстве.

В квартире на первом этаже погибли две пожилые женщины и 58-летний мужчина. По словам очевидцев, с первого этажа дымовая завеса поднялась на второй, а затем и на третий этаж. Люди экстренно покинули свои квартиры, пишет "V1.ru".

"Со сгоревшими соседями были знакомы на уровне "здравствуйте - до свидания", — сказала жительница квартиры на третьем этаже Людмила Ткаченко. - Очень приличная семья".

Жители подъезда, в котором сгорела квартира, были доставлены в пункт временного проживания на специально приехавшем автобусе. Жильцы соседних подъездов, которые также были эвакуированы, вернулись в свои квартиры.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Волгограде 23 февраля. В результате пожара пострадала 58-летняя женщина.

Примечание:

"Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Жильцы аварийного дома эвакуированы в Сочи из-за пожара", "Два человека погибли при пожаре в новороссийском общежитии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 февраля 2018, 18:49

27 февраля 2018, 18:19

27 февраля 2018, 17:49

27 февраля 2018, 17:08

27 февраля 2018, 16:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты