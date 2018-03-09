Правозащитники в Грузии призвали принять закон о женских квотах в парламенте

09 марта 2018, 01:51

Парламент Грузии должен возобновить обсуждение законопроекта о гендерном квотировании на выборах, так как власти страны давали обязательство ликвидировать неравенство мужчин и женщин, заявили 8 марта представители грузинских правозащитных организаций.

"Кавказский узел" информировал, что в октябре 2017 года на рассмотрение парламента Грузии был внесен законопроект о гендерных квотах в партийных списках на выборах. Правозащитники и политологи, обсуждая гендерный вопрос в ноябре 2017 года, высказали противоположные мнения относительно инициативы о женских квотах на выборах.

Участники акции у здания парламента в Тбилиси 8 марта призвали парламентариев поддержать на пленарном заседании законодательную инициативу о квотировании депутатских мандатов для женщин-политиков.

"Для Грузии важно, чтобы в политику пришли женщины. Парламент начал обсуждать закон о квотировании мест в парламент, но в настоящее время обсуждение этого закона прекращено. Законопроект предусматривает, что женская квота составит по крайней мере 25% или 38 человек из 150 депутатов парламента будут женщинами. Он дает шанс закрепить участие женщин в работе парламента", - заявила представитель НПО "Сапари" (Убежище) корреспонденту "Кавказского узла".

В июне 2017 года более ста неправительственных организаций предложили установить в партийных списках на выборах 50-процентную квоту для женщин. Эту инициативу рассмотрели в октябре несколько комитетов парламента. Депутаты одобрили ее вынесение на пленарное заседание, решив при этом установить квоту для женщин на уровне 25%.

На этапе комитетских слушаний законопроект поддержали комитеты по юридическим вопросам, защиты прав человека и регионального развития, пояснил глава НПО "Справедливые выборы" Михаил Бенидзе.

"Похвально, что три комитета поддержали инициативу в первом чтении, однако необходимо сдвинуть процесс и довести его до логического завершения", — заявил Бенидзе в эфире "Имеди".

Согласно информации ЦИК Грузии, женщины на сегодняшний день составляют 53% избирателей, а в парламенте всего 16% депутатов-женщин. Такая ситуация является несправедливой, заявил Михаил Бенидзе корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы видим, что в политических партиях есть женщины, и они активно участвуют в партийной деятельности, но мы редко видим женщин в качестве кандидатов в списках, а особенно на первых позициях, которые проходят в парламент", - указал Бенидзе.

"Необходимо поддержать участие женщин в политике. В стране много активных женщин, которым нужно дать возможность работать", - заявила исполнительный директор неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури в эфире "Рустави 2".

"Эта инициатива предполагает справедливое участие женщин и мужчин в политической деятельности. Парламент имеет исторический шанс поддержать законопроект, предусматривающий равенство и защиту демократических ценностей", - сказала представитель НПО "Женщины за общее будущее" Ида Бахтуридзе в эфире телеканала "Рустави 2".

Бывший вице-спикер парламента, министр обороны Грузии в 2015-2016 годах Тинатин Хидашели также поддержала законодательную инициативу о гендерных квотах.

Хидашели отметила, что "при нормальной ситуации не потребовалось бы вводить квоты", но в сложившейся ситуации такое предложение вполне обоснованно.

"Государство должно дойти до уровня, когда можно говорить, что все обладают правом и шансом быть избранными или служить своей стране. Эти 26 лет независимости показали, что политический класс не занимается продвижением женщин в политике. Поэтому я считаю положительным, что сейчас парламент рассматривает такой закон", - заявила Тинатин Хидашели корреспонденту "Кавказского узла".

При внесении поправок в Конституцию в 2017 году Грузия обязалась ликвидировать неравенство между мужчинами и женщинами, в том числе путем принятия специальных мер. Обязательство обеспечить гендерное равенство установлено многими международными соглашениями, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и обновленной повесткой дня ассоциации Грузии с Евросоюзом, напомнили 8 марта грузинские правозащитные организации.

Заявление с призывом продолжить работу над поправками к Избирательному кодексу поддержали в общей сложности 118 организаций, среди которых Ассоциация молодых юристов, "Международная прозрачность", "Центр обучения и мониторинга прав человека", Институт демократии, Фонд развития прав человека и другие.