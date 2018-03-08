Похвала Скворцовой в адрес дагестанских больниц вызвала недоумение местных жителей

08 марта 2018, 12:36

Глава Минздрава России Вероника Скворцова посетила лишь образцово-показательные медучреждения Дагестана и сделала необъективный вывод об уровне здравоохранения в республике, предположили местные жители и пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев пообещал, что в начале марта в Дагестан приедут специалисты Минздрава России, которые вместе с местными врачами будут оперировать пациентов и консультировать республиканских работников здравоохранения.

С 3 по 6 марта ведущие российские врачи по приглашению Владимира Васильева побывали в Дагестане и посетили, в частности, республиканский перинатальный центр "Мама Патимат", онкологический диспансер, ортопедо-травматологический центр, горбольницу №1 в Махачкале и детскую республиканскую клинику.

Специалисты Минздрава России проконсультировали пациентов и дали местным врачам рекомендации по тактике лечения больных, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова также посетила республиканские клиники и перинатальный центр, после чего 6 марта на пресс-конференции одобрила оснащение медучреждений и заявила, что "в детской и взрослой республиканских клинических больницах обращает на себя внимание существенное развитие высокотехнологичных методов диагностики и лечения".

Она также сообщила, что в 2017 году год в Дагестане на 14% снизилась младенческая смертность. "Два года назад данный показатель составлял 12 на тысячу родившихся, еще два года назад – 15, сейчас это 8,7. Конечно, это пока выше среднероссийского показателя, но темпы снижения вызывают глубокое уважение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Жители Дагестана назвали удручающим состояние местной медицины

Журналист телеканала НТВ Омар Магомедов после пресс-конференции главы Минздрава опубликовал на своей странице в Facebook "пост про накипело".

"На пресс-конференции чиновница заявила, что в восторге от уровня здравоохранения в республике. Складывается ощущение, что мы с чиновниками живём в разных странах или посещаем разные больницы... В моих больницах и поликлиниках медики не получают 30-60 тысяч рублей, здесь чтобы молодому человеку устроиться работать врачом, просят дать взятку в миллион рублей, в отделениях санитарки продают бахилы, многие препараты медики вынуждены покупать либо за свой счёт, либо за счёт самих пациентов, в моих больницах врачи покупают мебель и канцтовары сами", - написал Омар Магомедов.

По состоянию на 12.34 мск под записью журналиста оставлено 39 комментариев, авторы которых разделили его точку зрения.

"В больницах санитарки собирают деньги из своих мизерных зарплат на ремонт, медсестры покупают канцтовары, лекарств нет, поэтому снижают необходимую дозировку либо просят купить родственников. И тут нельзя винить медработников, это какой-то коллапс в системе. Очень жаль, что увидели другое", - написал пользователь Раисат Дидуева.

"Недавно лежал в 1 городской больнице, отделении нефрологии. Это которая находится в Редукторном поселке. Так вот за две недели "лечения " мне ставили капельницу глюкоза с аскорбинкой, давали пару таблеток и все. Когда я попросил сделать узи печени сказали что нет оснований... Да кормили в больнице хорошо но плохо в том что лечения не было. Жаль только что министра здравоохранения повезли по тем местам где все подготовлено для таких гостей. А вот если бы она поехала по своему усмотрению то увидела как все плачевно", - написал Юнус Тумалаев.

"Направили из Махачкалы человека для обследования и оперативного вмешательства в Москву, даже йода тут не было, за каждый шаг платили", - поделилась воспоминанием Мадина Магомедова.

"Мимо министра здравоохранения прошли огромные очереди в диагностическом центре, проблемы с лекарственным обеспечением в стационарах, жалобы рожениц на оказываемую помощь в роддомах Дагестана, бесплатные услуги на платной основе и недоступность высокотехнологичной помощи рядовым жителям Дагестана", - заявил автор публикации на странице закрытой группы tut.dagestan в Instagram.

По состоянию на 09.55 мск под этой записью оставлено 1128 комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Под статьей "Вероника Скворцова осталась в восторге от уровня здравоохранения Дагестана" на сайте издания "Черновик" пользователи также выразили свое недоумение от оптимистичного заявления главы Минздрава.

"Вот эту Скворцову действительно надобно срочно уложить в один из стационаров города,не говоря о районных.чтобы на своей шкуре испытала все прелести здравоохранения республики", - написал читатель под ником Ne armyanskoe Radio.

"Пусть тогда Вероника Скворцова полечится у наших врачей, рожать сюда приедет, особенно в третий роддом Махачкалы!" – согласился читатель под ником лиса алиса.

"Желаю всем, кто хвалит дагестанскую медицину, лечиться в наших больницах... чтоб мучался", - поделился мнением читатель издания под ником эфиоп.

Состояние медицины в республике "просто удручающее", подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница столицы Дагестана Мадина Рамазанова.

"В Махачкале в диагностический центр очередь надо занимать в пять утра. И не факт, что дадут талон, зато на платный прием – пожалуйста. Мама лежала в больнице, так практически все лекарства приходилось самим покупать. Это позор для республики", - сказала она.