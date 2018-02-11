Васильев анонсировал проверку здравоохранения в Дагестане

11 февраля 2018, 15:56

Группа специалистов из министерства здравоохранения России проверит ситуацию с медобслуживанием в Дагестане, проконсультирует местных врачей и проведет операции пациентам, сообщил врио главы республики.

Специалисты Минздрава приедут в Дагестан в начале марта и будут находиться в республике в течение трех дней. Они будут вместе с местными врачами оперировать пациентов, консультировать республиканских работников здравоохранения, сообщил журналистам Владимир Васильев 10 февраля во время представления прокурора республики.

Васильев добавил, что в Дагестан приедут федеральные специалисты по каждому направлению. В частности, ожидается также приезд специалистов, которые будут знакомиться с ситуацией в сфере энергообеспечения в регионе, пишет "Молодежь Дагестана".

"Так будет по каждому направлению. Мы изменим ситуацию с высшим образованием. Придет время, будут гордиться дагестанскими дипломами", - цитирует врио главы Дагестана "Лезги газет".

"Кавказский узел" писал, что 17 января в Дагестан для проверки приехала спецгруппа Генпрокуратуры. Васильев проинформировал, что сотрудники ведомства изучат работу дагестанских чиновников. 30 января стало известно о том, что в республику прибыли следователи МВД России и ФСБ. 8 февраля в Махачкалу прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Генпрокуратура по результатам проверки выявила многомиллионный ущерб от незаконных сделок с имуществом и обвинила чиновников Дагестана в масштабном экологическом ущербе. Проверки федеральных силовиков сопровождаются задержаниями чиновников.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".