Прокурор поручил проверить работу Фонда соцстрахования в Дагестане

08 марта 2018, 08:42

Проверка начата в связи с жалобами инвалидов на недостаток технических средств реабилитации, сообщила прокуратура Дагестана.

Ведомство провело анализ состояния законности в сфере обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в связи с поступлением большого числа обращений маломобильных инвалидов и их законных представителей по этому поводу.

По поручению прокурора республики Дениса Попова прокурорские работники выезжают к маломобильным инвалидам на дом для получения у них заявлений и информации об имеющихся проблемах.

Уже опрошено около 3,5 тысячи граждан указанной категории, и решено организовать проведение соответствующей проверки в региональном отделении Фонда социального страхования, говорится в сообщении от 7 марта на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" писал также, что в Левашинском районе Дагестана выявлено хищение средств Фонда социального страхования на сумму 1,6 млн рублей, в котором заподозрены чиновники и директор средней школы.