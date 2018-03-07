Число госпитализированных с отравлением в Майкопе достигло 49

07 марта 2018, 16:10

За последние сутки в Майкопе госпитализированы трое сотрудников детсада, всего в больнице находится 26 работников и 23 ребенка, сообщили в горадминистрации. Власти решили проверить все детсады города.

Как писал "Кавказский узел", с 25 февраля по 3 марта в Майкопе были госпитализированы 20 сотрудников детсада и 14 детей, у них была диагностирована острая кишечная инфекция. Число обратившихся в больницу росло, но их состояние врачи назвали удовлетворительным. Прокуратура Адыгеи обвинила детсад в несоблюдении санитарных норм.

На сегодняшний день с кишечной инфекцией госпитализировано 23 воспитанников и 26 сотрудников детсада, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» сегодня в пресс-службе администрации Майкопа.

За последние сутки в инфекционную больницу Майкопа с признаками кишечной инфекции было доставлено трое сотрудников детского сада, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» в телефонной беседе замминистра здравоохранения Адыгеи Галина Савенкова.

По ее словам, состояние всех заболевших врачи оценивают как средней тяжести. «Пока никого не выписали», - сообщила Савенкова.

Распространителями кишечной инфекции стали сотрудники детского сада, которые приходили на работу, несмотря на плохое самочувствие, сообщил сегодня в телефонном разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» руководитель Роспотребнадзора по республике Адыгея Сергей Завгородний, отметивший, что получены первые результаты лабораторных исследований.

По его словам, в детском саду не соблюдали режим дезинфекции, не использовали необходимые средства для обеззараживания поверхностей и недостаточно хорошо мыли посуду, что и стало причиной распространения инфекции.

«Детский сад закрыт на карантин, предварительно до конца сегодняшнего дня, там проводятся дезинфекционные мероприятия. Сейчас обследуют всех сотрудников и детей, которые пока не заболели, им будет проведено профилактическое лечение», - сообщил Завгородний.

Он отметил, что всего будет обследовано 200 детей и 40 работников сада, которые контактировали с заболевшими. По словам Завгороднего, сегодня в здании детского сада будут взяты необходимые пробы, решение о снятии карантина будет принято к понедельнику, 12 марта. Предварительный диагноз у всех поступивших в инфекционную больницу – острая кишечная инфекция, о точным диагнозе можно будет говорить, после того, как будут готовы результаты всех исследований, отметил Сергей Завгородний.

По словам Савенковой, заболевшие дети посещали разные группы, что также позволяет говорить о том, что источником заражения стали сотрудники кухни. Замминистра также сообщила, что с 12 марта специально созданная комиссия, в которую войдут Роспотребнадзора, прокуратуры, медработники и представители общественности проверят санитарно-гигиеническое состояние всех дошкольных учреждений Майкопа.

Мать заболевшего воспитанника детского сада Нафисет сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ее сын находится в инфекционной больнице с 26 февраля. Вечером после возвращения из детского сада у 4-летнего мальчика поднялась высокая температура, появились другие признаки кишечной инфекции.

«Мы вызвали скорую, ребенку на глазах становилось все хуже и хуже. Врачи приехали и сказали, что какая-то эпидемия, они перед нами госпитализировали шесть детей», - рассказала женщина. По ее словам, сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Я не замечала, что в нашем детском саду были нарушены какие-то санитарные нормы. Всегда чисто, хороший ремонт. Мой ребенок не болел даже в первые месяцы посещения детского сада», - отметила Нафисет.

Сотрудница детсада, которая находится на лечении в инфекционной больнице, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности, что не согласна с выводами Роспотребнадзора и прокуратуры о несоблюдении санитарно-гигиенических норм в дошкольном учреждении.

«Нас постоянно проверяют, тот же Роспотребнадзор. На кухне очень строго все, сотрудники работают давно, у них дети и внуки в этот сад ходили и ходят. Неужели они будут что-то нарушать, чтобы их дети заболели», - заявила сотрудница детского сада.

По ее словам, работники кухни часто покупали дезинфицирующие средства за свой счет. «Финансирования мало. Нянечки, помощники воспитателей, кухонные работники, особенно в конце года, покупают на свои деньги чистящие, моющие средства», - заключила женщина.