Хушет, Дагестан. Фото Хажи Билалова http://odnoselchane.ru/?page=photos_of_category&sect=1383&com=photogallery

06 марта 2018, 08:30

Жители двух сел Дагестана досрочно проголосовали на выборах президента

Досрочное голосование за кандидатов в президенты России прошло в селениях Хушет Цумадинского района и Остров Чечень Кировского района Махачкалы без нарушений, сообщили в избиркоме.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. На этот пост претендовал Алексей Навальный, а после того как Центризбирком отказался зарегистрировать его в качестве кандидата, оппозиционер призвал своих сторонников бойкотировать выборы. 28 января в ряде городов России, в том числе и в Махачкале, прошли акции в поддержку "Забастовки избирателей".

Кандидатами на пост президента России зарегистрированы Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Голосование на избирательных участках двух населенных пунктов Дагестана прошло с высокой активностью избирателей, говорится в сообщении от 5 марта на сайте избирательной комиссии Дагестана. Итоги голосования будут обнародованы 18 марта, так как закон запрещает публикацию информации об итогах голосования до окончания выборов, указано в сообщении.

Всего на Острове Чечень 87 избирателей, в Хушете – 440, сообщило 5 марта "Новое дело".

Председатели участковых избирательных комиссий в Дагестане прошли 20 километров по заснеженным склонам и переплыли пролив, чтобы доставить бюллетени в горное село и на остров, где проходило досрочное голосование на выборах президента России, сообщил председатель республиканской избирательной комиссии Магомед Дибиров.

"У нас было два участка - Остров Чечень в Каспийском море и село Хушет Цумадинского района высоко в горах. Что касается Хушета, там большой промежуток, около 20 км, где можно добраться только пешком, при этом выпало большое количество снега, все склоны были заснежены, и документацию туда доставляли в пешем порядке. На остров доставляли по морю, на лодке, там погоду предугадать невозможно, но все получилось удачно, и вся документация своевременно была доставлена на остров", - заявил Магомед Дибиров.

По его словам, голосование на обоих участках прошло без нарушений, протоколы участковых комиссий поступят в территориальные избиркомы в течение недели. "Их доставляют в том же порядке - где-то по морю, где-то в пешем порядке по заснеженным склонам", - добавил Магомед Дибиров, слова которого привело 5 марта ТАСС.

В Дагестане подготовка к выборам президента России ведется в 54 территориальных и 1915 участковых избирательных комиссиях. В их составе этой работой занимаются около 13 тысяч членов комиссий с правом решающего голоса, передает РГВК "Дагестан".

Примечание:

"Жители СКФО откликнулись на призыв Навального наблюдать за выборами", "Васильев призвал провести в Дагестане честные выборы", "Предвыборная агитация в дагестанской школе вызвала резонанс в соцсетях".

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