Дзюдоисты Северного Кавказа выиграли два золота всероссийского турнира

04 марта 2018, 03:47

Алим Балкаров из Кабардино-Балкарии завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на проходящем в Смоленске всероссийском турнире по дзюдо. Турпал Тепкаев из Чечни стал победителем в весовой категории до 81 кг.

Первенство России по дзюдо для спортсменов возрастной группы до 23 лет проходит в дворце спорта "Юбилейный" в Смоленске. Участие в нем принимают около 500 спортсменов из 63 регионов страны.

Уроженец Кабардино-Балкарии Алим Балкаров, выступающий в весовой категории до 66 кг, выиграл пять схваток отборочного цикла. В финальной схватке он встретился с Казбеком Ачмизовыми из Краснодарского края и победил его, сообщает РИА "Кабардино-Балкария".

Уроженец Чечни Турпал Тепкаев стал лучшим в весовой категории до 81 кг. В финале он одолел рязанского спортсмена Гагика Закаряна, пишет judo.ru

Серебряные медали соревнований в весовых категории до 60, и до 66 кг и до 73 кг выиграли уроженцы Краснодарского края Сергей Абьян, Казбек Ачмизов и Самвел Бабиньян.

Кроме того, бронзу соревнований среди женщин в весовой категории до 48 кг выиграла жительница Ставрополья Кристина Булгакова, а бронзу в весовой категории до 62 кг - жительница Кубани Анастасия Гончарова.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что на прошедшем в Австрии чемпионате Европы по дзюдо спортсмены из Азербайджана и Грузии выиграли четыре золотые медали.