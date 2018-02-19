Тофик Мамедов на пьедестале м чемпионата Европы по дзюдо в Австрии. Фото https://sputnik.az/sport/20180204/413901762/azerbaycan-idman-qelebe.html

19 февраля 2018, 05:34

Четыре золота завоевали дзюдоисты из Азербайджана и Грузии на чемпионате Европы

Спортсмены из Азербайджана и Грузии выиграли четыре золотые медали на открытом чемпионате Европы по дзюдо в Австрии.

Открытый чемпионат Европы состоялся 17-18 февраля в австрийском городе Оберварте. Участие в нем приняли 323 дзюдоиста из 43 стран.

В весовой категории 60 кг первое место занял спортсмен из Азербайджана Мехман Садыгов, который победил в финальном поединке выходца из Дагестана Гамзата Заирбекова, пишет "Спутник-Азербайджан".

Орхан Сафаров, выступающий в весовой категории 66 кг, также завоевал золотую медаль, победив в финальном поединке француза Кевина Азема. Бронзовым призером в данной весовой категории стал еще один спортсмен из Азербайджана Вугар Ширинли.

Серебряную медаль соревнований выиграл выступающий в весовой категории 73 кг Тельман Валиев. Еще одну бронзу сборной Азербайджана принес Фирудин Дадашов, выступающий в категории 90 кг.

Дзюдоист из Грузии Онисе Санеблидзе (весовая категория 100 кг) стал золотым призером соревнований, победив немца Даниэля Хербста. Третьим в данной весовой категории стал Давид Озбетелашвили, говорится в сообщении на сайте Европейской федерации дзюдо.

Еще две медали завоевали грузинский дзюдоисты, выступающие в весовой категории более 100 кг. В финальной схватке встретились Онисе Бугадзе и Георгий Кавтарадзе. Бугадзе победил и стал золотым призером.

Примечание:

"Пять медалей международного турнира выиграли дзюдоисты из стран Южного Кавказа", "Выходцы с Северного Кавказа выиграли три золота всероссийского турнира по дзюдо", "Дзюдоисты из регионов Северного Кавказа выиграли два "золота" Кубка Европы".

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