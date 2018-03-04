90 сотрудников мэрии Боржоми потребовали утвердить проект повышения зарплат

04 марта 2018, 02:48

Сотрудники Боржомского муниципалитета объявили забастовку из-за отказа оппозиционных депутатов местного сакребуло поддержать проект штатного расписания.

Как писал "Кавказский узел", две драки между депутатами горсовета Боржоми от правящей партии и оппозиции произошли 28 февраля при обсуждении проекта по увеличению зарплаты чиновникам. Согласно проекту, зарплата мэра Боржоми увеличивается с 2650 лари до 3500 (с 1077 до 1422 долларов США), его заместителя - с 2000 до 2600 лари (с 813 до 1056 долларов), а зарплата руководителей отделов городской администрации - с 1550 до 2000 лари (с 630 до 813 долларов). Против увеличения зарплаты выступают представители оппозиции. 1 марта здание муниципалитета Боржоми было блокировано силовиками, оцепление было снято 2 марта.

Сотрудники мэрии Боржоми заявили 2 марта протест против решения депутатов сакребуло от оппозиции не поддерживать представленный проект из-за значительного повышения зарплат руководства мэрии.

Для утверждения проекта правящей партии не хватает двух голосов от оппозиции, так как в сакребуло оппозиция представлена в большинстве - 15 депутатами, тогда как у "Грузинской мечты" - 13 депутатов, а утверждается проект большинством голосов.

"Сотрудники мэрии имеют право выразить протест и используют это право", - заявил мэр Боржоми Левана Липартия, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший его интервью в эфире "РегИнфо".

Протест объявили примерно 90 сотрудников мэрии, ожидающие повышения зарплат и требующие провести заседание органа местного органа самоуправления, так как от него зависит их утверждение.

В проекте штатного распорядка оговаривается не только размеры зарплат сотрудников мэрии, но и работников муниципальных организаций, среди которых - сотрудники детских садов и водителей автобусов, получающих очень маленькие зарплаты в пределах 600 - 650 лари (около 244 - 274,3 долларов), сообщил в эфире грузинского "Первого канала" один из депутатов сакребуло от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Однако оппозиционные депутаты Сакребуло (местного органа самоуправления), от голосов которых зависит принятие решения, отказываются увеличивать зарплату мэру на требуемую сумму.

Оппозиция отказываться поддерживать проект штатного расписания из-за значительного увеличения зарплаты мэра, его заместителей и руководителям служб, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат сакребуло от оппозиционного "Единого национального движения" Вахтанг Кватадзе.

По его словам, проект предусматривает увеличение зарплат рядовых сотрудников, которое оппозиционеры поддерживают, и было предложено повысить зарплаты руководства мэрии незначительно, а разницу между этими суммами направить на повышение зарплат водителям автобусов и сотрудникам детских садов.

"Проблема с принятием проекта возникла только из-за того, что мы, оппозиция отказались увеличить заплату руководству муниципалитета на 600 - 800 лари (244 - 325 долларов). Мы им предлагали увеличить зарплату на 150, 200 или 300 лари (около 61, 81,3 или 122 доллара ), но мэр не соглашался и по этой причине начался бунт", - сказал Кватадзе.

"Теперь "Грузинская мечта" агрессией, угрозами и запугиванием пытается перевести на свою сторону двух оппозиционеров", - сказал Кватадзе.

По его словам, в настоящее время мэр Боржоми отказался от значительного повышения своей зарплаты.

Сотрудники мэрии уже два месяца не получают зарплату из-за неутвержденного штатного расписания, так как документ о выдаче зарплате один, и он должен предусматривать оговоренные размеры зарплат. Мэр Боржоми Леван Липартия сообщил сотрудникам, что сакребуло против увеличения их зарплат, из-за чего они и устроили забастовку.

Мэр сообщил, что сотрудники муниципалитета получают разные зарплаты, средняя - 1250 лари (508 долларов), тогда как по району средняя зарплата - 300 - 350 лари (около 122 - 142 доллара). Он обратил внимание, что в районах зарплаты чиновников государственных учреждений рассматриваются исходя из их экономического положения. Решение о размере зарплат принимает местный орган самоуправления.

Согласно законодательству, внеочередное заседание сакребуло должен созвать мэр Боржоми.