Депутаты подрались в горсовете Боржоми

01 марта 2018, 00:04

Две драки между муниципальными депутатами от правящей партии и оппозиции произошли 28 февраля при обсуждении проекта по увеличению зарплаты чиновникам Боржоми.

Согласно проекту, зарплата мэра Боржоми увеличивается с 2650 лари до 3500 (с 1077 до 1422 долларов США), его заместителя - с 2000 до 2600 лари (с 813 до 1056 долларов), а зарплата руководителей отделов городской администрации - с 1550 до 2000 лари (с 630 до 813 долларов).

Для принятия постановления депутатам от правящей партии требовались голоса оппозиционеров, но те проголосовали против. После провала проекта между депутатами произошла драка, сообщил один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия. По его словам, оппозиционеров заперли в здании на девять часов, причем полиция сначала никак не реагировала на происходящее, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию брифинга в эфире "Рустави 2".

Когда в здание сакребуло вошел приехавший из Тбилиси Ника Мелия, между членами "Грузинской мечты" и оппозиционерами началась вторая драка, сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2".

Сотрудники МВД весь день дежурили в здании сакребуло и продолжают контролировать ситуацию на прилегающей к нему территории, чтобы не допустить подобных инцидентов, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. "Правоохранительные органы своевременно смогли изолировать противостоящие стороны, в результате чего инцидент не перерос в массовое противостояние", - приводятся в сообщении МВД слова директора департамента полиции Самцхе-Джавахети Автандила Галдавы.

В связи с драками полиция возбудила два дела об организации и участии в групповых действиях, нарушивших общественный порядок.

Мэрия просит утвердить повышение зарплаты еще с 18 января. Ее поддерживают депутаты "Грузинской мечты", которые в знак протеста против позиции других членов сакребуло ранее объявили бойкот и сорвали четыре заседания подряд, сообщают "Новости-Грузия".

Комментариев от представителей "Грузинской мечты" относительно инцидента не поступало.