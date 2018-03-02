Саргсян Армен Варданович

02 марта 2018, 22:19

Армен Саргсян (Саркисян) – армянский политик, бизнесмен и дипломат, бывший премьер-министр республики (1996-1997). В начале марта 2018 года был избран парламентариями четвертым президентом Армении и вступит в свою должность 9 апреля.

Избрание в президенты

18 января 2018 года правящая "Республиканская партия Армении" приняла решение о выдвижении Армена Саргсяна, занимающего пост посла Армении в Великобритании и Северной Ирландии, в качестве кандидата на президентских выборах. На следующий день, 19 января, действующий президент Армении Серж Саргсян предложил Армену Саргсяну баллотироваться на пост президента .

Конституционный референдум 6 декабря 2015 года определил переход Армении к парламентской модели правления: первым лицом республики отныне становится не президент, а премьер-министр. Президент избирается в парламенте тайным голосованием сроком на 7 лет. Для этого кандидат должен получить не менее четверти голосов от общего числа депутатов (79 из 105). После своего избрания президент назначает премьер-министром кандидата от партии или блока, победившего на парламентских выборах .

2 марта 2018 году 90 из 101 присутствовавших депутата Национального собрания проголосовали за кандидатуру Армена Саргсяна .

Биография

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване в семье архитектора.

В 1970 – 1976 годах закончил физический университет Ереванский государственный университет, а в следующие два года и аспирантуру, защитив диссертацию по специальности "Релятивистская астрофизика" , получив диплом кандидата физико-математических наук.

В 1979 – 1984 годах работал ассистентом кафедры теоретической физики ЕГУ .

В 1984 – 1985 годах Саргсян стал приглашенным научным сотрудником Кембриджского университета (Великобритания) .

Вернувшись в Армению, он занял сначала место преподавателя кафедры теоретической физики ЕГУ, а в 1990 году возглавил кафедру компьютерного моделирования сложных систем .

Дипломатическая и политическая карьера

В октябре 1991 года Армен Саргсян по просьбе президента Левона Тер-Петросяна открыл первое посольство Армении на Западе – в Лондоне .

"Я его быстро открыл, потом открывал посольство в Париже, в Брюсселе. Вместо того чтобы сказать спасибо, они сделали меня послом", – рассказывал он .

В последующие годы он занимал различные дипломатические должности в странах Европы: чрезвычайного и полномочного посла республики в Великобритании и Северной Ирландии (1992-1993), главного посла в Евросоюзе (1993-1994), посла в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане (1995-1996), а также руководителя миссии европейских общин Армении .

В 1996 году Саргсян вновь вернулся на родину и был назначен премьер-министром Армении (до 1997 г.).

В 1998 году вернулся на дипломатическую работу, вновь став послом Армении в Великобритании (до 2000 г.).

Затем в дипломатической деятельности Саргсяна наступил более чем 10-летний перерыв и он вернулся этой работе только в 2013 году, опять в качества посла в Великобритании и Ирландии .

Бизнес Саргсяна: от “Тетриса” до нефти

В начале 2000-х Армен Саргсян создал нескольких инвесткомпаний и стал в них председателем совета директоров. Самой крупной стала компания Knightsbridge Group, которая состоит более чем из 15 компаний, работающих в сфере энергетики, нефте- и газодобывающей промышленности в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане. Долгие годы он также был консультантом в компаниях British Petroleum, Alcatel, Telefonica.

Основанная Саргсяном компания Highbury Group создала в России дочернюю структуру "Корпорация "Ленинград", которая, в свою очередь, стала акционером компании "Энергопроект". Это крупнейшая на Северо-Западе организация, занимающаяся проектными и инжиниринговыми работами в электроэнергетике, возникшая в результате слияния двух оставшихся с советских времен проектных институтов. Ее основными заказчиками являются ФСК и МРСК. Одним из проектов другой компании Саргсяна, Knightsbridge, являлась разработка Западно-Чумпасского месторождения нефти в ХМАО в России.

Саргсян также являлся старшим советником Bank of America и специальным советником президента Европейского банка реконструкции и развития. С 2000 года и до назначения послом в Великобритании он занимал пост президента-учредителя компании Eurasia House International.

После назначения на должность посла Армен Саргсян предоставил декларацию о доходах. Согласно представленной им декларации, на момент вступления в должность у Саргсяна было 3 особняка, 2 квартиры, а на банковских счетах находилось 8 млн евро.

Саргсян также был одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.

Обвинения Саргсяна в наличии иностранного гражданства

Оппозиционная фракция "Елк", чей кандидат Артак Зейналян не смог набрать необходимое количество голосов депутатов для выдвижения в президенты , обвинили Армена Саргсяна, что он сохранил британское подданство, а наличие второго гражданства не соответствует требованиям Конституции Армении. Согласно части 2 статьи 124 Конституции Армении, президентом может быть избрано лицо, которое в течение последних шести лет является только гражданином страны и постоянно проживало в ней .

Глава фракции "Елк" Никол Пашинян призвал Саргсяна представить документ о выходе из британского гражданства.

В ответ Армен Саргсян заявил, что перестал быть гражданином Великобритании в декабре 2011 года и представил все документы, которые требовались от него для выдвижения в кандидаты в президенты .

Семья

Женат, двое детей и три внука ].

Армен Саргсян – член международного института стратегических исследований и Британского астрономического общества, почетный член панармянского академического и научного общества.

По-армянски фамилия бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и его преемника пишутся одинаково — «Սարգսյան», а разница в транслитерации — «Саргсян» и «Саркисян» — используется (в том числе русскоязычными СМИ Армении) во избежание недоразумений.

Примечания