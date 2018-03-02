02 марта 2018, 22:19
Саргсян Армен Варданович
Армен Саргсян (Саркисян) – армянский политик, бизнесмен и дипломат, бывший премьер-министр республики (1996-1997). В начале марта 2018 года был избран парламентариями четвертым президентом Армении и вступит в свою должность 9 апреля.
Избрание в президенты
18 января 2018 года правящая "Республиканская партия Армении" приняла решение о выдвижении Армена Саргсяна, занимающего пост посла Армении в Великобритании и Северной Ирландии, в качестве кандидата на президентских выборах. На следующий день, 19 января, действующий президент Армении Серж Саргсян предложил Армену Саргсяну баллотироваться на пост президента 1.
Конституционный референдум 6 декабря 2015 года определил переход Армении к парламентской модели правления: первым лицом республики отныне становится не президент, а премьер-министр. Президент избирается в парламенте тайным голосованием сроком на 7 лет. Для этого кандидат должен получить не менее четверти голосов от общего числа депутатов (79 из 105). После своего избрания президент назначает премьер-министром кандидата от партии или блока, победившего на парламентских выборах 2.
2 марта 2018 году 90 из 101 присутствовавших депутата Национального собрания проголосовали за кандидатуру Армена Саргсяна 3.
Биография
Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване в семье архитектора.
В 1970 – 1976 годах закончил физический университет Ереванский государственный университет, а в следующие два года и аспирантуру, защитив диссертацию по специальности "Релятивистская астрофизика" 4, получив диплом кандидата физико-математических наук.
В 1979 – 1984 годах работал ассистентом кафедры теоретической физики ЕГУ 5.
В 1984 – 1985 годах Саргсян стал приглашенным научным сотрудником Кембриджского университета (Великобритания) 6.
Вернувшись в Армению, он занял сначала место преподавателя кафедры теоретической физики ЕГУ, а в 1990 году возглавил кафедру компьютерного моделирования сложных систем 7.
Дипломатическая и политическая карьера
В октябре 1991 года Армен Саргсян по просьбе президента Левона Тер-Петросяна открыл первое посольство Армении на Западе – в Лондоне 8.
"Я его быстро открыл, потом открывал посольство в Париже, в Брюсселе. Вместо того чтобы сказать спасибо, они сделали меня послом", – рассказывал он 9.
В последующие годы он занимал различные дипломатические должности в странах Европы: чрезвычайного и полномочного посла республики в Великобритании и Северной Ирландии (1992-1993), главного посла в Евросоюзе (1993-1994), посла в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане (1995-1996), а также руководителя миссии европейских общин Армении 10.
В 1996 году Саргсян вновь вернулся на родину и был назначен премьер-министром Армении (до 1997 г.).
В 1998 году вернулся на дипломатическую работу, вновь став послом Армении в Великобритании (до 2000 г.).
Затем в дипломатической деятельности Саргсяна наступил более чем 10-летний перерыв и он вернулся этой работе только в 2013 году, опять в качества посла в Великобритании и Ирландии 11.
Бизнес Саргсяна: от “Тетриса” до нефти
В начале 2000-х Армен Саргсян создал нескольких инвесткомпаний и стал в них председателем совета директоров. Самой крупной стала компания Knightsbridge Group, которая состоит более чем из 15 компаний, работающих в сфере энергетики, нефте- и газодобывающей промышленности в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане. Долгие годы он также был консультантом в компаниях British Petroleum, Alcatel, Telefonica. 12
Основанная Саргсяном компания Highbury Group создала в России дочернюю структуру "Корпорация "Ленинград", которая, в свою очередь, стала акционером компании "Энергопроект". Это крупнейшая на Северо-Западе организация, занимающаяся проектными и инжиниринговыми работами в электроэнергетике, возникшая в результате слияния двух оставшихся с советских времен проектных институтов. Ее основными заказчиками являются ФСК и МРСК. Одним из проектов другой компании Саргсяна, Knightsbridge, являлась разработка Западно-Чумпасского месторождения нефти в ХМАО в России. 13
Саргсян также являлся старшим советником Bank of America и специальным советником президента Европейского банка реконструкции и развития. С 2000 года и до назначения послом в Великобритании он занимал пост президента-учредителя компании Eurasia House International. 14
После назначения на должность посла Армен Саргсян предоставил декларацию о доходах. Согласно представленной им декларации, на момент вступления в должность у Саргсяна было 3 особняка, 2 квартиры, а на банковских счетах находилось 8 млн евро. 15
Саргсян также был одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры. 16 17
Обвинения Саргсяна в наличии иностранного гражданства
Оппозиционная фракция "Елк", чей кандидат Артак Зейналян не смог набрать необходимое количество голосов депутатов для выдвижения в президенты 18, обвинили Армена Саргсяна, что он сохранил британское подданство, а наличие второго гражданства не соответствует требованиям Конституции Армении. Согласно части 2 статьи 124 Конституции Армении, президентом может быть избрано лицо, которое в течение последних шести лет является только гражданином страны и постоянно проживало в ней 19.
Глава фракции "Елк" Никол Пашинян призвал Саргсяна представить документ о выходе из британского гражданства.
В ответ Армен Саргсян заявил, что перестал быть гражданином Великобритании в декабре 2011 года и представил все документы, которые требовались от него для выдвижения в кандидаты в президенты 20.
Семья
Женат, двое детей и три внука 21].
Армен Саргсян – член международного института стратегических исследований и Британского астрономического общества, почетный член панармянского академического и научного общества.
По-армянски фамилия бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и его преемника пишутся одинаково — «Սարգսյան», а разница в транслитерации — «Саргсян» и «Саркисян» — используется (в том числе русскоязычными СМИ Армении) во избежание недоразумений. 22
Примечания
- Кандидатом в президенты от "Республиканской партии Армении" назван Армен Саргсян // Кавказский узел, 19.01.2018.
- Голосование в Армении: кто будет выбирать следующего президента? // Кавказский узел, 03.04.2017.
- Президентом Армении избран Армен Саргсян // Кавказский узел, 02.03.2018.
- Одна жизнь в трех частях // Компания. Деловой еженедельник, 12.08.2013.
- Армен Саркисян // Правительство Республики Армения.
- Armen Sarkissian // Eurasia House International, 2012.
- Армен Саркисян // Правительство Республики Армения.
- Armen Sarkissian // Eurasia House International, 2012.
- Одна жизнь в трех частях // Компания. Деловой еженедельник, 12.08.2013.
- Армен Саркисян // Правительство Республики Армения.
- Армен Саркисян // Правительство Республики Армения.
- Президент Армении Армен Саркисян // АиФ, 02.03.2018.
- Одна жизнь в трех частях // Деловой еженедельник “Компания”, 12.08.2013
- Сайт Eurasia House International.
- Бизнесмен, дипломат и экс-премьер: что известно об Армене Саркисяне//News.am, 19.01.2018
- Тетрис, нефть и Кембридж//PanARMENIAN 19.01.2018
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- Парламентские выборы президента стали неожиданностью для ереванцев // Кавказский узел, 01.03.2018.
- Конституция Республики Армения с изменениями // Официальный сайт Национального собрания Армении, 06.12.2015.
- Оппозиция заявила о британском гражданстве Армена Саргсяна // Кавказский узел, 02.03.2018.
- Армен Саргсян назвал приоритеты в случае избрания президентом Армении // Мир24, 01.03.2018.
- Президент Армении определился с преемником// "Коммерсант", 19.01.2018.