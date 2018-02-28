Школьник скончался после инцидента на остановке в Тбилиси

28 февраля 2018, 21:34

Один из детей, пострадавших при падении стекла на автобусную остановку в Тбилиси, умер в больнице, состояние еще пятерых школьников стабильное.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на улице Бараташвили в Тбилиси с фасада здания рухнуло стекло.

Президент страны выразил соболезнования семье погибшего 14-летнего школьника. Остальные пять пострадавших продолжают находиться в больницах.

"Состояние каждого ученика, как в клинике Ингороква, так и в Amtel Hospital, стабильное, их жизни не угрожает опасность", - приводит слова председателя парламентского комитета по здравоохранению Акакия Зоидзе "Грузия Online".

Власти готовы в случае необходимости обеспечить перевозку пострадавших на лечение за границу, говорится в заявлении правительства Грузии, информируют "Новости-Грузия".

Здание, стеклянная конструкция фасада которого рухнула сегодня на автобусную остановку, принадлежит АО "Государственная электросистема Грузии". "Облицовка здания была осуществлена в 2008 году, и сейчас никакие ремонтные работы ни на фасаде, ни в здании не велись", - отмечается в заявлении ведомства, сообщает "ИнтерпрессНьюс".