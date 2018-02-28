28 февраля 2018, 18:22

Шестеро школьников госпитализированы в Грузии после падения на них стекла

Один из шести пострадавших при падении стекла с фасадной части здания на улице Бараташвили в Тбилиси находится в тяжелом состоянии, сообщил представитель клиники.

Трое детей госпитализированы в университетскую клинику Ингороква, еще трое в Amtel Hospital, сообщил представитель Центра скорой медицинской помощи.

Одному из пострадавших подростков проводят срочную операцию, его состояние тяжелое. Состояние других стабильное, со ссылкой на представителя клиники Ингороква сообщает "Новости-Грузия".

По данным МВД Грузии, все пострадавшие являются учениками тбилисской публичной школы. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что карается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, передает "Sputnik-Грузия".

Комментариев от представителей мэрии Тбилиси и собственников здания по поводу инцидента пока не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал об инциденте в метро Тбилиси 30 января. Тогда на находившихся на станции "Варкетили" обрушилась часть потолка. Пострадали 14 человек.

Примечание:

"13 человек остаются в больницах после обрушения на станции метро в Тбилиси", "Станция тбилисского метро возобновила работу после пожара", "Завершено строительство станции метро "Университет" в Тбилиси".

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