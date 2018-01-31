13 человек остаются в больницах после обрушения на станции метро в Тбилиси

31 января 2018, 11:11

Трем из 14 пострадавших на станции метро "Варкетили" потребовались операции. Станция метро, где произошло обрушение потолка, сегодня начала принимать пассажиров в обычном режиме.

Как писал "Кавказский узел", обрушение части потолка на станции тбилисского метро "Варкетили" произошло утром 30 января. Пострадали 14 человек, состояние двоих оценено как тяжелое. Пострадали люди, которые находились в момент происшествия на перроне, сообщили очевидцы. Станция "Варкетили" после обрушения была закрыта.

Трем пострадавшим потребовалось оперативное вмешательство, несколько человек были помещены в нейрохирургическое отделение с диагнозом "сотрясение головного мозга". К этому времени лечение в больницах проходят 13 человек, сообщает InterPressNews.

Метро в Тбилиси было открыто 11 января 1966 года, его протяженность составляет более 26 километров. На двух линиях - Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской - расположены 23 станции. Самая новая станция метро "Университет" была открыта 18 сентября 2017 года, ее строительство велось с 1990 года. "Варкетили" - конечная станция одной из веток тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы Грузии.

К вечеру 30 января основная часть работ на станции метро была завершена. Об этом сообщили сотрудники метрополитена.

Тем не менее восстановительные работы в нижнем вестибюле станции велись в течение всей ночи. Рабочие демонтировали и ту часть потолка, которая могла представлять опасность для пассажиров. Станция начала работу сегодня в шесть часов утра по местному времени, пишет "Грузия Online".

В августе прошлого года на станции был проведен ремонт, стоимость которого составила 347 тысяч 852 лари (примерно 139 тысяч долларов), передает слова бывшего мэра Тбилиси Давида Нармании "Sputnik Грузия".

По его словам, компания, которая отремонтировала станцию, была дисквалифицирована в 2015 году. Тем не менее, когда был объявлен тендер на ремонт станции, она стала победителем. У тендерной комиссии не было претензий и вопросов к участнику торгов, иначе они не состоялись бы, сказал Нармания в эфире телекомпании Imedi.

По его словам, у этой компании был опыт выполнения других работ, и она удовлетворяла критерий наличия оборота в 200 тысяч лари.

При этом он отметил, что за результаты тендера несет ответственность не мэрия Тбилиси, а Транспортная компания Тбилиси.

"Система мэрии – комплексная, и в каждом направлении есть свое ответственное лицо. Транспортная компания отвечает за свои тендеры, районная администрация — за свои и так далее. В структуре мэрии система тендеров децентрализована, так как осуществляется много закупок и параллельно ведется много работ", - заявил бывший мэр столицы Грузии.

По его словам, "надзор за работами должна была осуществлять Транспортная компания и компания по надзору, нанятая ею".