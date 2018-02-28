28 февраля 2018, 13:03

Активист "Мусульманского единства" задержан после возвращения в Баку

Реван Исмайлов, вернувшийся 26 февраля в Азербайджан, лишь сегодня смог сообщить, что задержан полицейскими, рассказал представитель движения "Мусульманское единство". МВД не подтвердило, но и не опровергло сведения о задержании активиста.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2017 года суд признал Ревана Исмайлова виновным в неподчинении полицейским и назначил ему 30 суток административного ареста. По словам активиста, после задержания его пытали. Защита связала преследование Исмайлова с его участием в антикоррупционном митинге и поддержкой лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде.

23 сентября 2017 года в Баку прошла акция под лозунгом "Конец коррупции, свободу политзаключенным!". Поводом для митинга стала информация о подкупе представителями азербайджанской правящей элиты лоббистов в Европе, распространенная Центром по исследованию коррупции. По данным Национального совета демократических сил, перед митингом были задержаны более 50 активистов.

26 февраля Реван Исмайлов вернулся в Баку из России, куда уехал после освобождения из-под административного ареста, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов движения "Мусульманское единство".

"Но из аэропорта [Исмайлов] не вышел. Его судьба прояснилась только сегодня", - сказал он, уточнив, что сегодня Исмайлов позвонил родственникам и сообщил, что находится в главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).

"Больше ничего он не смог сказать и не сообщил о причинах задержания. Мы привлечем к его защите независимого адвоката", - сказал представитель "Мусульманского единства".

Глава Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюльалыев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что 26 февраля ему также поступила информация об исчезновении Исмайлова.

"Мы обращались в правоохранительные органы. Но тщетно. Правоохранители редко отвечают на запрос правозащитных структур по подобным вопросам", - рассказал Гюльалыев.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что не располагает информацией о пребывании Исмайлова в ГУБОП.

С делом лидера "Мусульманского единства" Талеха Багирзаде, осужденного на 20 лет, можно ознакомиться в материале о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями, размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Комитет ПАСЕ выступил с критикой соблюдения прав человека в Азербайджане", "Комитет министров СЕ призвал власти Азербайджана исполнять решения Евросуда", "HRW раскритиковала Евросоюз за совместные проекты с Азербайджаном".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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