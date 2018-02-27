В торговом центре в Тбилиси произошел сильный пожар

27 февраля 2018, 02:27

К тушению огня, возникшего на территории торгового центра "Терги-1" в грузинской столице сегодня ночью, привлечено 40 пожарных расчетов. Полиция не пропускает к месту пожара владельцев магазинов и складов, которые пытаются спасти свои товары.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 0:14 по местному времени 27 февраля (23:14 мск 26 февраля).

По предварительным данным, огонь охватил площадь более чем в 2 тысячи кв. м, со ссылкой на главу пресс-службы Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Михаила Пеикришвили сообщает "Спутник Грузия".

По предварительной версии МВД Грузии, пожар мог возникнуть в одном из магазинов торгового центра, после чего очень быстро распространился на другие его объекты.

Полиция не пропускает на территорию, где произошел пожар, предпринимателей, владельцев торговых точек. Владельцы магазинов исключают, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки, так как ее полностью сменили несколько месяцев назад, после того, как в прошлом году сгорел находящийся по соседству торговый комплекс "Детский мир", со ссылкой на грузинские телеканалы сообщает "Интерфакс".

По данным на 1:24 местного времени (2:24 мск) информации о пострадавших не поступало.