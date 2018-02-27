Пожар в Тбилиси 27 февраля. Фото: Alexander Imedashvili, https://sputnik-georgia.ru

27 февраля 2018, 02:27

В торговом центре в Тбилиси произошел сильный пожар

К тушению огня, возникшего на территории торгового центра "Терги-1" в грузинской столице сегодня ночью, привлечено 40 пожарных расчетов. Полиция не пропускает к месту пожара владельцев магазинов и складов, которые пытаются спасти свои товары.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 0:14 по местному времени 27 февраля (23:14 мск 26 февраля).

По предварительным данным, огонь охватил площадь более чем в 2 тысячи кв. м, со ссылкой на главу пресс-службы Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Михаила Пеикришвили сообщает "Спутник Грузия".

По предварительной версии МВД Грузии, пожар мог возникнуть в одном из магазинов торгового центра, после чего очень быстро распространился на другие его объекты.

Полиция не пропускает на территорию, где произошел пожар, предпринимателей, владельцев торговых точек. Владельцы магазинов исключают, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки, так как ее полностью сменили несколько месяцев назад, после того, как в прошлом году сгорел находящийся по соседству торговый комплекс "Детский мир", со ссылкой на грузинские телеканалы сообщает "Интерфакс".

По данным на 1:24 местного времени (2:24 мск)  информации о пострадавших не поступало. 

"Кавказский узел" сообщал о крупном пожаре 30 января 2017 года в здании торгового центра "Детский мир" и павильоне изделий из золота "Золотая биржа" в Тбилиси. Предприниматели заявили об огромных убытках и провели ряд акций протеста, требуя от властей предоставить им компенсации. 27 июля были задержаны директор "Детского мира" Георгий Мачавариани и сотрудник службы безопасности торгового центра. Директор "Детского мира" обвинен в нарушении правил безопасности.

Примечание:

"Три человека пострадали при взрыве на газовой заправке в Батуми", "Два гектара лесной территории загорелись в Грузии", "Пожар в Тбилиси потушен".

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