24 февраля 2018, 21:40

Блок "Царукян" заявил о поддержке Саргсяна на президентских выборах

Оппозиционная фракция "Царукян" поддержит кандидата в президенты от правящей коалиции Армена Саргсяна, заявил сегодня лидер этой фракции и партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта парламент Армении должен выбрать президента страны. Блок "Царукян" ранее уже заявил, что не поддержит предложенного на этот пост оппозиционным блоком "Елк" Артака Зейналяна и не выдвинет своего кандидата, но не уточнял, будет ли голосовать за Армена Саргсяна.

Сегодня руководитель оппозиционной фракции "Царукян" и лидер партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагик Царукян объявил, что его фракция поддержит на выборах Армена Саргсяна. Члены команды Царукяна, по его словам, разделяют решение поддержать кандидатуру Армена Саргсяна.

"Армен Саркисян не является членом какой-либо партии. Остается, чтобы он сохранил свой авторитет", - цитирует Царукяна "Sputnik-Армения".

Согласно новой Конституции Армении, президента избирает армянский парламент сроком на семь лет. Право на выдвижение кандидата в президенты имеют не менее одной четверти депутатов. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить 3/4 голосов парламентариев, то есть не менее 79 голосов, во втором достаточно 3/5 голосов депутатов, в третьем - простого большинства.

Примечание:

"Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Правительство Армении решило ограничить информацию о своих заседаниях", "Кандидатом в президенты от "Республиканской партии Армении" назван Армен Саргсян".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 февраля 2018, 05:19

25 февраля 2018, 04:20

25 февраля 2018, 03:21

25 февраля 2018, 02:52

  • Близкие погибшего в Сочи сноубордиста заявили о бездействии следствия и врачей

    Житель Чебоксар Алексей Матвеев погиб в горах Сочи, катаясь на сноуборде. По мнению близких Матвеева, Алексей был бы жив, если бы помощь ему была оказана своевременно. Есть вероятность, что сноубордист погиб в результате столкновения с кем-то на трассе, однако происшествие не расследуется должным образом, считает друг Матвеева Дмитрий Куприянов.

25 февраля 2018, 01:53

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты