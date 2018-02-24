Блок "Царукян" заявил о поддержке Саргсяна на президентских выборах

24 февраля 2018, 21:40

Оппозиционная фракция "Царукян" поддержит кандидата в президенты от правящей коалиции Армена Саргсяна, заявил сегодня лидер этой фракции и партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта парламент Армении должен выбрать президента страны. Блок "Царукян" ранее уже заявил, что не поддержит предложенного на этот пост оппозиционным блоком "Елк" Артака Зейналяна и не выдвинет своего кандидата, но не уточнял, будет ли голосовать за Армена Саргсяна.

Сегодня руководитель оппозиционной фракции "Царукян" и лидер партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагик Царукян объявил, что его фракция поддержит на выборах Армена Саргсяна. Члены команды Царукяна, по его словам, разделяют решение поддержать кандидатуру Армена Саргсяна.

"Армен Саркисян не является членом какой-либо партии. Остается, чтобы он сохранил свой авторитет", - цитирует Царукяна "Sputnik-Армения".

Согласно новой Конституции Армении, президента избирает армянский парламент сроком на семь лет. Право на выдвижение кандидата в президенты имеют не менее одной четверти депутатов. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить 3/4 голосов парламентариев, то есть не менее 79 голосов, во втором достаточно 3/5 голосов депутатов, в третьем - простого большинства.