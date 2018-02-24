Пользователи соцсетей собирают деньги для лечения в России сирийской черкешенки

24 февраля 2018, 16:01

Минздрав Кабардино-Балкарии согласился помочь жительнице Сирии Дине Тамух с лечением в России, но ей нужно собрать деньги на дорогу, сообщила представитель общественной организации "Очаг".

Обращенную к властям республики просьбу о помощи 48-летняя Дина Тамух передала через Кабардино-Балкарский правозащитный центр. "Мы переслали письмо главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову и попросили его о содействии в организации лечения соотечественницы по федеральной квоте, на что она имеет право как гражданка России", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитного центра Валерий Хатажуков.

Дина Тамух сообщила в письме, что страдает онкологическим заболеванием и нуждается в дорогостоящем лечении в центре протонной терапии в Обнинске. "Я вдова, мать-одиночка, воспитываю двух несовершеннолетних детей. Многие мои родственники погибли или вынуждены были уехать в другие страны, и поэтому в Сирии мне некому помочь. Я сама неоднократно предпринимала попытки выехать из Сирии и вернуться на родину, но все они оказались безуспешными", - пишет женщина.

Тамух сообщила также, что ее предки происходят из Кабарды. Они покинули родину и уехали в Османскую империю после окончания Кавказской войны.

Итогом Кавказской войны, завершившейся в 1864 году, стало покорение черкесских племен Западного Кавказа, говорится в справке "Кавказская война", подготовленной "Кавказским узлом".

Сбором средств для Дины Тамух занялась общественная организация "Очаг". "Конечно, мы не соберем столько денег, сколько ей нужно для лечения, но мы рассчитываем, что она, как гражданка России, получит квоту на лечение. Мы же поможем ей с расходами на переезд", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из руководителей организации, Ольга Бегрет.

По словам Ольги Бегрет, в Минздраве Кабардино-Балкарии обещали содействие Дине Тамух. "Для начала Дине Тамух необходимо как можно быстрее прибыть в республику, чтобы оперативно подтвердить диагноз и собрать необходимые документы на получение высокотехнологичной помощи. Минздрав Кабардино-Балкарской республики готов сразу же подключиться для организации медпомощи на любом этапе", - сказала Бегрет. По прибытии в Нальчик "Очаг" поможет женщине найти временное жилье и собрать необходимые медицинские документы, добавила Ольга Бегрет.

Случаи оказания медицинской помощи российским гражданам из Сирии уже были, отметила она. Так, по ее словам, не так давно в Краснодаре был госпитализирован сирийский черкес, который готовится к высокотехнологической операции. Школьнику из Сирии прооперировали лопатку, а еще одна соотечественница была направлена на эндопротезирование в Саратов. Вся эта медицинская помощь была оказана за государственный счет, а деньги на дорогу в Россию дали жертвователи, подчеркнула Ольга Бегрет.

Пользователи соцсетей откликнулись на просьбу о помощи Дине Тамух. На сегодняшний день активистам удалось собрать 10 тысяч рублей. Суммы от 200 до 5000 рублей пожертвовали семь человек, сообщила 23 февраля на своей странице в Facebook Ольга Бегрет.

"Я могу помочь с жильем, если это потребуется. Могу заселить их в квартиру", - написал в соцсети Instagram пользователь с ником ruslanovna_sofia.

"Я говорил с нашей соотечественницей, которая проживает в Турции, она имела разговор с этой больной женщиной. Время не терпит, она в очень тяжелом состоянии. Нужно говорить с посольством РФ в Сирии для того, чтобы уладить все вопросы в срочном порядке. Этой больной самостоятельно добраться в Россию будет очень сложно", - написал пользователь Facebook Мухадин Тлисов.

В ходе вооруженного конфликта в Сирии подвергались бомбардировкам и нападениям поселения черкесов. Представители черкесского народа, проживающие в Сирии, неоднократно направляли обращения к властям и общественности России с просьбой о помощи. Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах Юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Черкесский вопрос".