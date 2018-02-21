Участники акции "Забастовка избирателей" в Волгограде. 28 января 2018 г. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

21 февраля 2018, 18:11

Суд отклонил апелляции пяти участников "Забастовки избирателей" в Волгограде

Волгоградский областной суд оставил в силе штрафы пятерым сторонникам Алексея Навального, которые участвовали в акции с призывом бойкотировать президентские выборы.

Как информировал "Кавказский узел", 28 января около 300 сторонников Навального приняли участие в несогласованном шествии в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей" в Волгограде. По подсчетам местного штаба Навального, были задержаны 65 человек, из которых 25 - несовершеннолетние. 28 января суд вынес решения о штрафах по 22 делам. 7 февраля Волгоградский областной суд оставил в силе штрафы десяти активистам.

28 января в ряде городов России состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призвали бойкотировать предстоящие президентские выборы. 31 января поддержку задержанным выразили волгоградские активисты"Стратегии-31".

Областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Волгограда о штрафе замкоординатору местного штаба Навального Анастасии Андреевой и юристу штаба Роману Зайцеву, признанных организаторами "Забастовки избирателей", сообщила пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальковская. По ее словам, не было пересмотрено и постановление суда о штрафах еще троим участникам акции.

Сегодня суд рассматривал дела 13 участников "Забастовки избирателей", но решения были вынесены только по пяти из них, пояснила Вальковская. "Восемь дел отложены по ходатайству защиты об ознакомлении с материалами дела на 27 февраля, 1 и 14 марта", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Судом первой инстанции по состоянию на сегодня рассмотрены 30 административных дел участников акции, всем им назначены штрафы по ст.20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), сообщила "Кавказскому узлу" представитель Центрального районного суда Волгограда Мария Чистовская.

Юрист волгоградского штаба Навального Роман Зайцев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что штаб составил на эти решения райсуда 28 апелляционных жалоб.

"Люди еще идут к нам, суд первой инстанции рассмотрел еще не все дела. Многие несовершеннолетние не приходят к нам за апелляциями, потому что родители не велят", - добавил Зайцев.

Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд ограничился устными замечаниями для участников антикоррупционного митинга в Махачкале", "Участник ростовского митинга вернулся из психдиспансера домой", "Антикоррупционные митинги показали рост протестной активности на юге России".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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