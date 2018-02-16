Скорая медицинская помощь. Фото: Юрий Гречко / Югополис

16 февраля 2018, 15:18

Человек госпитализирован после массовой драки во Владикавказе

Два человека задержаны, еще один доставлен в больницу после произошедшей накануне массовой драки со стрельбой во Владикавказе, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около 17.20 мск 15 февраля на улице Астана Кесаева, в районе рынка "Алан".

"Конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки. Началось все с беседы, однако, когда стало ясно, что словами решить конфликт не получится, началась драка, все переросло в массовую потасовку. По предварительным данным, брат девушки достал пистолет и произвел выстрелы, один из которых пришелся в ногу молодого человека, причем не обидчика сестры, а его друга, который впоследствии был доставлен в РКБ", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

При этом в ведомстве не уточнили, сколько человек приняло участие в драке.

Согласно сообщению, 27-летний житель Владикавказа с другом скрылись. "Молодые люди по горячим следам были задержаны на КПП "Верхний Ларс" при попытке пересечь границу", - подчеркнула пресс-служба полиции.

По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментариев от участников инцидента или их представителей по поводу сообщения МВД пока не поступало.

Примечание:

"Водитель "Мерседеса" объявлен в розыск после массовой драки в Сочи", "Полиция Кубани начала проверку обстоятельств драки на турнире по борьбе", "Полиция начала расследование избиения уроженцев Ингушетии в аэропорту Беслана".

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