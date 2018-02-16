Суд отказался заключить Валерия Дьяконова под стражу

16 февраля 2018, 12:28

Красносулинский суд сегодня отклонил требование ФСИН заменить координатору шахтерских протестов Валерию Дьяконову ограничение свободы на тюремное заключение, признав, что срок наказания активиста был рассчитан с нарушениями.

Как писал "Кавказский узел", ФСИН потребовала заменить Валерию Дьяконову ограничение свободы на реальный срок, так как, по данным ведомства, активист нарушил условия наказания. Дьяконов возразил, что год его условного наказания истекает 1 марта, а кроме того, срок наказания надо было сократить на 74 дня с учетом домашнего ареста, который он отбыл ранее. Представитель ФСИН признал, что эти дни не были вычтены из срока наказания, но не пояснил причину.

26 сентября 2016 года суд приговорил Дьяконова к 60 часам обязательных работ, признав его виновным в угрозе убийством замглавы администрации Зверево. Сам активист утверждал, что показал чиновнику газовый пистолет, поясняя свои слова о том, что вынужден носить с собой оружие из-за поступающих ему угроз. 1 марта 2017 года суд пересмотрел приговор, назначив Дьяконову год лишения свободы условно. 14 марта 2017 года приговор вступил в силу.

Сегодня Красносулинский райсуд отказался заменить ограничение свободы Валерия Дьяконова на заключение под стражу, поскольку из срока наказания не был вычтен срок, проведенный им под домашним арестом. С учетом этих 74 дней судья постановил, что активист отбыл срок наказания.

Представитель ФСИН поддержал постановление суда, передал корреспондент "Кавказского узла".

Также в зале суда было объявлено, что о допущенных ошибках будет доложено главе УФСИН по Ростовской области, который должен в месячный срок сообщить Красносулинскому районному суду о принятых мерах.

"Для меня было очень удивительным решение суда. Впервые я столкнулся с таким уровнем справедливости... Как только снимут электронный браслет, поеду к шахтерам на пикет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Дьяконов.

Контролирующий электронный браслет Дьяконову, по его словам, обещали снять завтра.

В зале суда сегодня присутствовали также горняки и члены КПРФ. "Я доволен решением суда, оно действительно справедливо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь Красносулинского горкома КПРФ Сергей Шаповалов.

"Мы довольны судом, правда, это долго длилось, но мы пришли к финишу", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением бывший работник "Кингкоула" и участник пикетов Николай Шулепов.

Валерий Дьяконов в 2015 году защищал права обманутых граждан, которым в больнице выдали недействительные справки для получения водительских прав, а также добился того, что работникам скорой помощи выдали спецодежду и зарплату. Читатели "Кавказского узла" избрали Дьяконова "Героем Кавказа-2015" в конкурсе "Кавказского узла" за то, что активист добился конкретных результатов, помогая людям. На "Кавказскому узле" также опубликована биографическая справка о Валерии Дьяконове.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Новости о протестах шахтеров в Гукове "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".