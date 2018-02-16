Суд в Волгограде повторно отказал родителям слабовидящих детей в иске к комитету образования

16 февраля 2018, 05:16

Ворошиловский райсуд Волгограда прекратил производство по делу группы родителей слабовидящих детей к региональному комитету образования. Это уже второй отказ по искам родителей слабовидящих детей. В 2017 году еще одна группа родителей требовала увеличить финансирование спецшкол, однако чиновники и суд отказали в этом требовании.

Как писал "Кавказский узел", родители детей с нарушениями зрения в своих исках требуют признать бездействие чиновников незаконным и обязать их разработать нормативы для адаптированных образовательных программ. Истцы заявили также о нехватке специалистов в спецшколах из-за сокращения финансирования. 26 мая 2017 года райсуд в Волгограде удовлетворил иск с такими требованиями группы родителей детей с нарушениями зрения, но 23 августа апелляционная инстанция отменила это решение райсуда. Кроме того, коллективные иски с аналогичными требованиями подали также еще две группы родителей детей с нарушениями зрения. Ворошиловский райсуд Волгограда прекратил 12 октября производство по иску родителей. 13 декабря судебная коллегия удовлетворила жалобу на прекращение производства по иску родителей и направила дело на новое рассмотрение в Ворошиловский райсуд. 21 декабря суд направил на новое рассмотрение иск родителей.

Председатель правления региональной общественной организации родителей детей с нарушениями зрения "Луч света" Ольга Седых обратилась на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла". "Кавказский узел" предоставил юриста для защиты прав и представительства истцов в суде. Их интересы представляет юрист ООО "Правовая помощь" Алексей Симухин.

Иск, который рассматривался 15 февраля, в суд направили 20 человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления региональной общественной организации родителей детей с нарушениями зрения "Луч света" Ольга Седых.

"По закону у нас в школах подушевое финансирование. На одного ребенка выделяется определенная сумма. Есть конституционные госгарантии, дающие право на образование в рамках ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты). Они распространяются как на детей с ограниченными возможностями здоровья, так и на тех, у кого нет ограничений. Закон об образовании в РФ и подзаконные нормативные акты более конкретно расписывают гарантии детям именно с ограниченными возможностями здоровья. Потому что предусмотренные Конституцией образовательные стандарты разрабатываются в соответствии с законом об образовании, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ОВЗ государство специально прописало права в законе "Об образовании" — на медицинскую помощь, коррекционные и логопедические занятия и другое. Под эти дополнительные гарантии были разработаны и требования к нормативам, которые должны обеспечивать эти гарантии. Эти требования учтены в новых методических рекомендациях, которые разработало министерство образования и полтора года назад отправило в регионы", - рассказала Ольга Седых.

По ее словам, судебное заседание началось 6 февраля, но было отложено на 15 февраля.

"Мы настояли на переносе. Мы подали заявление об отводе судьи, нам отказали, подали заявление о наложении штрафа на административного ответчика за несвоевременное предоставление возражений и доказательств. Подали ходатайство об отложении заседания в связи с тем, что не получали на руки ни возражений, ни ходатайств за их несвоевременную подачу", - сказала Седых.

"Сегодня (15 февраля) суд повторно прекратил дело второй группы родителей по тем же основаниям, что и раньше - что иск подан в интересах неопределенного круга лиц. Впервые дело этой группы родителей суд прекратил 12 октября. После подачи нами частной жалобы судебная коллегия по административным делам посчитала наши доводы обоснованными, и дело было возвращено в райсуд. Дело было передано другому судье. Сегодня (15 февраля) она прекратила дело по тем же основаниям, по которым было прекращено 12 октября. Мы будем подавать частную жалобу", - сказала председатель правления организации.

"В мае 2017 года было принято решение судьей Дорошенко, которая удовлетворила требования группы родителей, признала незаконным бездействие комитета. Суд апелляционной инстанции его отменил. Сегодня (15 февраля) суд мотивировал свое решение тем, что в суд подали те же лица в отношении того же предмета. В апелляционной инстанции областной есть уже две отмены таких решений – по делам второй и третьей групп родителей. По второй группе дело было прекращено, по третьей – отказано в принятии. Оба решения были признаны незаконными. Пока надо все это проанализировать. Во вторник, 20 февраля, будет слушаться дело третьей группы родителей у судьи Дрогалевой. Апелляционная инстанция уже отменяла такое ее решение. Я не думаю, что эта же судья, решение которой было отменено, опять прекратит производство по делу. Волгоградским облсудом дано разъяснение, что слушается дело другой группы родителей, другой группы лиц, и они имеют право на защиту своих интересов", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Алексей Симухин.

Родители детей-аутистов заявляют, что борются за право на образование

Родители детей с аутизмом также подали иски в суд к областному комитету образования и науки, требуя увеличить финансирование специального класса, где обучаются их дети. Истцы требовали признать бездействие комитета образования и науки Волгоградской области, выраженное в уклонении от разработки норматива для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, и обязать комитет такие нормативы разработать.

Мама ребенка-аутиста Светлана Веренич рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что матери обращались в Общественную палату РФ с просьбой помочь с финансированием ресурсного класса, за нами была закреплена поддержка "Луча света", который оказывает нам юридическую помощь.

"У нас в школе нет должного финансирования, дети недополучают часы. Дети занимаются 2,5 часа. Время занятий не могут продлить из-за отсутствия должного финансирования. Дети должны заниматься 33 часа в неделю плюс иметь дополнительные занятия с дефектологом, с логопедом. У нас также нет адаптивной физкультуры в школе, так как нет обученного специалиста, который будет заниматься с детьми. Нам отказали в присоединении к иску, который подали родители слабовидящих детей. Так как мы в основном мамы неработающие, мы не можем себе позволить нанять адвоката. Наша ситуация аналогична. Мы просим комитет образования пересчитать нормативы, так как считаем, что нынешние нормативы устарели. Этих денег не хватает на содержание детей в школе", - сказала Светлана Веренич.

По ее словам, семеро родителей детей-аутистов подавали иски в суд, но всем им отказано в принятии.

Мама ребенка-аутиста Светлана Смольянинова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "борется за право на образование, которое недостаточно финансируется".

"На каждого нашего ребенка выделена субвенция в размере 32 тысяч рублей. Наших детей-инвалидов, так как они обучаются инклюзивно, приравняли к здоровым детям. Денег на них выделяют, как на здоровых, хотя нужно в разы больше. На каждого ребенка положен тьютор, психолог, логопед, дефектолог, учитель адаптивной физкультуры. Из этого есть только тьюторы и непостоянное сопровождение супервизора. Поэтому мы боремся за разработку подушевого финансирования на каждого ребенка", - заявила она.

В региональном комитете образования назвали финансирование программ для детей с ОВЗ "достаточным"

В комитете образования и науки Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что более 7 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья получают образование в дошкольных и общеобразовательных, в том числе специализированных учреждениях Волгоградской области. Из них около 4,3 тысячи школьников обучаются инклюзивно, свыше 1,3 тысячи посещают специально созданные классы (группы) и более 3,5 тысячи учатся в специализированных школах.

"Их обучение осуществляется по адаптированным общеобразовательным программам с учетом состояния здоровья и психофизических возможностей. С начала 2017-2018 учебного года более 850 педагогов Волгоградской области посетили цикл семинаров-практикумов по организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Основная цель – ознакомление с приемами применения современных технологий индивидуализации образования, распространение опыта работы ресурсных центров инклюзивного образования. Участники обменялись психолого-педагогическими методиками работы с детьми с нарушениями слуха, тяжелыми нарушениями речи, расстройством аутистического спектра, интеллектуальными нарушениями", - говорится в ответе регионального комитета образования на запрос "Кавказского узла" от 15 февраля.

По данным комитета, нормативы для адаптированных образовательных программ существуют.

"Размер норматива финансового обеспечения осуществления образовательного процесса в классах начального общего образования, реализующих адаптированные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, городских населенных пунктов превышает норматив для общеобразовательных классов в 2,5 раза. На базе двух государственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году открыты классы для детей с нарушениями зрения (слабовидящие, тотально незрячие) (Михайловская школа-интернат, Волгоградская школа-интернат № 6)", - говорится в ответе.

Реализующие адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья классы финансируется "достаточно", считают чиновники.

"В нормативы включаются расходы на оплату труда работников (педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала), приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек", - говорится в ответе на запрос.

По данным чиновников, "всеми специалистами дети обеспечены. В ответе отмечается, что тот же норматив финансового обеспечения применяется в лицее №8, на базе которого создана опорная площадка для детей с расстройствами аутистического спектра.

"На базе лицея № 8 "Олимпия" Дзержинского района Волгограда создана опорная площадка по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Для успешной адаптации учащихся на групповых занятиях, кроме учителя, присутствует воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития", - отмечается в ответе.