Астраханцы рассказали об охране предвыборных плакатов Путина

15 февраля 2018, 14:24

Сообщения об охране, выставленной у билбордов Владимира Путина в Астрахани, вызвали резонанс в соцсетях. Пресс-служба МВД и доверенное лицо Путина в Астрахани отвергли сведения об особой защите предвыборных плакатов от вандализма.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Пользователи "ВКонтакте" поспорили об охране баннера с Путиным

12 февраля в группе "Типичная Астрахань" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, автор которого заявил, что билборды с изображением Владимира Путина в Астрахани охраняют силовики. "На баннере написано "Сильная Россия, сильный президент", учитывая нищету вокруг, выглядит как насмешка", - написал автор сообщения.

Под этим сообщением развернулась дискуссия. По данным на 13.00 мск 15 февраля, запись набрала 269 комментариев и 147 положительных оценок.

На видеозаписи автор объясняет, что сейчас поедет мимо предвыборного баннера Владимира Путина и заснимет черную машину марки Hyundai, в которой сидит представитель силовых структур и охраняет плакат "двадцать четыре на семь". На видео действительно видно темную машину, припаркованную недалеко от баннера.

"Согласен с автором, по утрам там стоят ДПС, потом их меняют ППС, сам лично видел, как один из ППСников садился в этот Hyundai, а за рулем вечно сидит чел в гражданке", - написал еще один пользователь Леонид Садыков.

"Аналогичная ситуация с охраной баннера на 5-й Керченской", - написал другой пользователь Ильдус Хаджи-Муратов.

"Так у каждого подобного баннера стоит машина. Проезжая мост от мясокомбината на поселок Свободный, который весь в ямах (а сегодня их залатали какой-то жидкостью, похожей на асфальт), висят два таких баннера, очень контрастно смотрится", - заявил 12 февраля в комментариях еще один участник группы Аслан Асланов.

"С чего вы взяли что он стоит и охраняет этот баннер? У него что объявление по охране баннеров висит? С чего такие выводы сделали? Может он там ждет какого стоит? Или еще что. Бред какой-то", - в свою очередь отметил пользователь Иван Танаков.

"Охраняют? Серьезно, но никого не увидела. Вы вообще как? Не слепой? Нет, автор?))" - поинтересовалась участница дискуссии Анна Романовна.

При этом один из пользователей соцсети Расел Кагармановский разместил фотографии испорченных плакатов с изображением Владимира Путина, на одной из которых баннер был измазан красной краской, на другой поверх изображения сделана надпись. "Вот как он бы выглядел без охраны)", - написал участник дискуссии.

Автор видео рассказал о поездках к размещенным в городе предвыборным плакатам Путина



Об охране баннера в Трусовском районе, недалеко от магазина "Пятерочка", узнал от своего отца и поехал посмотреть, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор видео, выложенного в социальной сети "ВКонтакте", Расул Кагарманов.

"Поехал проверить - и обнаружил у билборда тот самый Hyundai. Мы с другом сразу засняли это на видео. Машина гражданская, там сидят люди, установлены регистраторы, ведется видеосъемка", - пояснил Кагарманов.

Он также рассказал, что 14 февраля еще раз побывал в Трусовском районе рядом с билбордом, расположенным около "Пятерочки", а также проехал по 5-й Керченской и по Мясокомбинатскому мосту, около которого размещены два баннера с Путиным - на улице Яблочкова и 2-й Соликамской. (Предложение изменено в 19.04 мск 15 февраля).

"Во всех четырех точках около билбордов дежурили какие-то машины. Причем в Трусовском районе полиция стояла очень редко, но как разместили баннер, там постоянно стоит либо отряд ППС, либо ДПС", - подчеркнул Кагарманов.

Баннеры с Путиным в Астрахани охраняются, заявил корреспонденту "Кавказского узла" еще один житель Астрахани Юрий Акишин. "Да, я лично видел все эти билборды и машины рядом с ними. Если бы машина стояла только около одного, это могло бы быть простым совпадением. Но так как везде в штатских машинах люди в форме, то это по-любому охрана", - сказал Акишин.

МВД и доверенное лицо Путина в Астрахани не располагают данными об охране предвыборных плакатов



Информация об охране баннеров с изображением Владимира Путина не соответствует действительности, считают представитель "Единой России" Мария Анисимова и доверенное лицо Владимира Путина в Астрахани Юрий Золотов. В МВД заявили об отсутствии у них данных об охране билбордов.

У билбордов не может быть никакой охраны, уверен председатель областного Совета ветеранов, доверенное лицо Владимира Путина в Астрахани, сопредседатель регионального избирательного штаба Юрий Золотов.

"Я слышал, что якобы возле Мясокомбинатского моста, где у нас размещен баннер "Сильный президент - сильная Россия", стоит какая-то машина, и баннер чуть ли не охраняется полицией. Это ерунда. Услышав это, я сам поехал туда и посмотрел. Стоит баннер - рядом никого, никакой охраны, никаких машин", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Золотов.

Он также отметил, что "очень удивился, услышав о таком в Астрахани". "Чтобы кто-то охранял баннеры, чтобы их не могли испачкать. У нас народ-то не такой. Астраханцы очень дружелюбны, они не буду заниматься вандализмом", - заключил сопредседатель регионального избирательного штаба Путина.

"Никакой охраны нет. Я уверена в этом, так как мы сотрудничаем с региональным избирательным штабом, я бываю на всех совещаниях и ничего подобного не слышала. Да, я знаю, что в некоторых городах портили баннеры с Путиным, но у нас в Астрахани ничего такого не зафиксировано. Ведь работники штаба ездят и проверяют эти билборды на сохранность", - рассказала пресс-секретарь регионального отделения "Единой России" Мария Анисимова.

У пресс-службы УМВД России по Астраханской области нет информации о том, чтобы около билбордов с изображением Путина были выставлены полицейские, заявил представитель ведомства. "Если у вас есть фотографии именно с сотрудниками полиции в форменном обмундировании, пришлите нам, мы посмотрим и как-то отреагируем", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы.

В России отмечены случаи порчи предвыборных плакатов Путина

В Воронеже был случай вандализма в отношении баннеров с изображением Владимира Путина, по Астрахани данных нет, пояснила сотрудник российского оператора наружной рекламы, которому принадлежат билборды, с размещенными на них плакатами действующего президента России.

"Баннер забросали краской, это было около двух недель назад, может даже больше", - заявила менеджер компании, отметив, что не обладает информацией о проблемах с баннерами с изображением Путина в Астрахани.

По ее словам, "эта реклама размещается через федерального клиента, через Москву". "Но даже в Москве вам не дадут никакой информации о клиенте, это же конфиденциально всё, такие вещи мы не раскрываем", - пояснила она.

При этом СМИ сообщали о случаях вандализма в отношении предвыборных плакатов Путина. Данные об этом поступали из регионов России.

Так, газета "Глобус" со ссылкой на правоохранительные органы, сообщила 12 февраля, что полиция проводит проверку по факту порчи плаката в Серове, который неизвестные забросали яйцами.

Неизвестные испортили во Владивостоке предвыборный баннер кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Плакат, размещенный на рекламной конструкции в районе остановки "Гайдамак", 26 января был заляпан краской, сообщило ИА PrimaMedia.