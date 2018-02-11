11 февраля 2018, 18:49

МЧС уточнило число жертв пожара в Астрахани

Жертвами пожара в многоквартирном доме в Астрахани стали шесть человек: четверо погибли и двое госпитализированы, сообщило МЧС.

Ранее следователи проинформировали о четырех жертвах пожара. Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня в многоквартирном доме по улице Казанской Кировского района Астрахани. По данным СКР Астраханской области, погибли двое взрослых и двое детей.

"По уточненным данным, на пожаре погибли мужчина 1986 года рождения, женщина 1966 г.р. и двое детей 2010 и 2014 годов рождения. Также в медицинские учреждения города госпитализированы женщина 1989 года рождения и ребенок 2009 г.р.", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Астраханской области.

Примечание:

"Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Жильцы аварийного дома эвакуированы в Сочи из-за пожара", "Два человека погибли при пожаре в новороссийском общежитии".

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