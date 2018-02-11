Четыре человека погибли при пожаре в Астрахани

11 февраля 2018, 11:18

Двое взрослых и двое детей погибли сегодня при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани.

По данным следственного управления СКР по Астраханской области, сегодня утром произошел пожар в многоквартирном доме по улице Казанской Кировского района Астрахани.



“В результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по региону.

В сообщении также отмечается, что “по факту гибели 4 человек на пожаре проводится процессуальная проверка”.