11 февраля 2018, 11:18
Четыре человека погибли при пожаре в Астрахани
Двое взрослых и двое детей погибли сегодня при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани.
По данным следственного управления СКР по Астраханской области, сегодня утром произошел пожар в многоквартирном доме по улице Казанской Кировского района Астрахани.
“В результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по региону.
В сообщении также отмечается, что “по факту гибели 4 человек на пожаре проводится процессуальная проверка”.
"Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Жильцы аварийного дома эвакуированы в Сочи из-за пожара", "Два человека погибли при пожаре в новороссийском общежитии".
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