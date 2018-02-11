11 февраля 2018, 11:18

Четыре человека погибли при пожаре в Астрахани

Двое взрослых и двое детей погибли сегодня при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани.

По данным следственного управления СКР по Астраханской области, сегодня утром произошел пожар в многоквартирном доме по улице Казанской Кировского района Астрахани.

“В результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по региону.

В сообщении также отмечается, что “по факту гибели 4 человек на пожаре проводится процессуальная проверка”.

Примечание:

"Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Жильцы аварийного дома эвакуированы в Сочи из-за пожара", "Два человека погибли при пожаре в новороссийском общежитии".

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