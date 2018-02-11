Пять человек стали жертвами пожара в Волгограде

11 февраля 2018, 16:56

Женщина погибла, трое ее детей и супруг госпитализированы в результате пожара в девятиэтажном доме в Волгограде.

Пожар произошел сегодня в трехкомнатной квартире дома в Ворошиловском районе.

Спасатели при помощи автолестницы эвакуировали с балкона седьмого этажа пятерых человек, трое из которых дети. Пожар ликвидирован, проинформировали в ГУ МЧС по Волгоградской области.

При пожаре погибла женщина, пострадали трое ее детей и муж, они госпитализированы, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Жители дома рассказали, что во время пожара вышли из своих квартир на улицу. Огонь тушили несколько пожарных расчетов. "Сначала их было две, потом приехало еще четыре или пять. Из-за того, что весь двор был заставлен автомобилями, пожарным машинам и каретам скорой помощи приходилось останавливаться чуть поодаль", - цитирует очевидцев V1.ru.

"Кавказский узел" также писал сегодня о пожаре в многоквартирном доме в Астрахани. В результате пожара погибли двое взрослых и двое детей.