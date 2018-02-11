11 февраля 2018, 10:20

Азербайджанская спортсменка дисквалифицирована за допинг

Антидопинговое агентство Азербайджана отстранило от участия во всех соревнованиях гандболистку, победительницу Исламиады Сабину Нуриеву за употребление запрещенных препаратов.

По данным Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) вратарь сборной Азербайджана и клуба "Азерйол" гандболистка Сабина Нуриева отстранена от участия во всех соревнованиях на 48 месяцев.

В полученных образцах спортсменки выявлены запрещенные препараты или их метаболиты, или маркеры. В ее организме был обнаружен болденон и метаболит болденона, сообщает 10 февраля со ссылкой на AMADA азербайджанское издание Report.az.

Сабина Нуриева является победителем IV Игр Исламской Солидарности "Баку 2017", отмечает издание “Спутник-Азербайджан”.

По информации издания, ранее еще четыре не прошедших допинг-тест азербайджанских спортсмена были дисквалифицированы со стороны AMADA.

Как информировал "Кавказский узел", Исламиада проходила в Баку 12-22 мая 2017 года. На церемонии открытия присутствовали 65 тысяч зрителей, а телевизионную трансляцию посмотрели около 1 миллиарда человек. По итогам игр первое место в медальном зачете заняла сборная Азербайджана.

Примечание:

"Обозреватели заявили о низком спортивном уровне Исламиады", "Свыше 65 тысяч зрителей собрались на открытии Исламиады в Баку", "Азербайджан вышел в полуфинал футбольного турнира Исламиады".

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