Азербайджанская спортсменка дисквалифицирована за допинг

11 февраля 2018, 10:20

Антидопинговое агентство Азербайджана отстранило от участия во всех соревнованиях гандболистку, победительницу Исламиады Сабину Нуриеву за употребление запрещенных препаратов.



По данным Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) вратарь сборной Азербайджана и клуба "Азерйол" гандболистка Сабина Нуриева отстранена от участия во всех соревнованиях на 48 месяцев.

В полученных образцах спортсменки выявлены запрещенные препараты или их метаболиты, или маркеры. В ее организме был обнаружен болденон и метаболит болденона, сообщает 10 февраля со ссылкой на AMADA азербайджанское издание Report.az.

Сабина Нуриева является победителем IV Игр Исламской Солидарности "Баку 2017", отмечает издание “Спутник-Азербайджан”.

По информации издания, ранее еще четыре не прошедших допинг-тест азербайджанских спортсмена были дисквалифицированы со стороны AMADA.

Как информировал "Кавказский узел", Исламиада проходила в Баку 12-22 мая 2017 года. На церемонии открытия присутствовали 65 тысяч зрителей, а телевизионную трансляцию посмотрели около 1 миллиарда человек. По итогам игр первое место в медальном зачете заняла сборная Азербайджана.