10 февраля 2018, 20:00

Житель Кабардино-Балкарии обвинен в изнасиловании девочки

Мужчина в соцсети познакомился с несовершеннолетней жительницей Кабардино-Балкарии, договорился о встрече и изнасиловал девочку, сообщили следователи.

По данным следствия, обвиняемый ранее был неоднократно судим. Он познакомился в соцсети с девочкой и, пригласив ее на встречу, 20 января отвез в пустовавший дом своей родственницы. Там, угрожая физической расправой, он изнасиловал ее, рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

Мужчина оставил место постоянного проживания и был объявлен в розыск. Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.4 ст.131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п."б" ч.4 ст.132 (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщило ведомство 9 февраля на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2017 года житель Нальчика был арестован по подозрению в сексуальном насилии над девочками 11 и 14 лет. Следствие сообщило об этом спустя неделю после того, как опровергло информацию из соцсетей о действующей в Кабардино-Балкарии банде педофилов.

Примечание:

"Житель Дагестана обвинен в сексуальном насилии над детьми", "Азербайджанец обвинен в изнасиловании ребенка в Дагестане", "Житель Ставрополья осужден за изнасилование падчерицы".

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