Убийство похищенного парня привело к волнениям в селе Ахты

10 февраля 2018, 17:54

Жители дагестанских селений Ахты и Фий собрались у местного отдела полиции, требуя выдать им убийцу 19-летнего местного жителя Байрама Омарова. Правоохранители, объявившие пропавшего ранее Омарова инициатором собственного похищения, отчитались о пресечении беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", 18 января представители МВД по Дагестану рассказали об инсценированном похищении молодого жителя Ахтынского района ради выкупа. Житель Ахтынского района 9 января обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные люди похитили его сына и требуют выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.

Как заявили правоохранители, 19-летний парень инсценировал свое похищение при помощи знакомого, чтобы завладеть отцовскими деньгами. При этом силовики уточнили, что оба молодых человека задержаны.

Байрам Омаров был найден убитым на окраине села Джаба в Ахтынском районе ровно через месяц после своего похищения, 8 февраля, сообщило со ссылкой на отца юноши Абдула Омарова издание "Черновик".

Убийство молодого человека вызвало большой резонанс в Ахтах и соседнем селе Фий, откуда родом семья убитого. 9 февраля жители этих сел собрались у здания местного РОВД и потребовали выдать им убийцу Байрама Омарова. "После беседы с жителями села, проведенной руководством ОМВД России по Ахтынскому району собравшиеся разошлись. Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Дагестану.

Видеозапись схода у отдела полиции в селе Ахты появилась в социальных сетях. На видео, опубликованном каналом Derbent Live в YouTube, видно, как несколько десятков полицейских пытаются успокоить возмущенных местных жителей и уговорить их разойтись. Видео, опубликованное 9 февраля, собрало по данным на 17.40 мск 10 февраля 46 606 просмотров.

Место, где было спрятано тело убитого парня с семью ножевыми и двумя огнестрельными ранениями, следователям показал 22-летний молодой человек, которого ранее называли сообщником Омарова по организации мнимого похищения. Оперативные данные и проверка телефонных переговоров позволили опровергнуть его версию об инсценировке похищения, после чего он сознался в убийстве Омарова и показал тело, сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах РИА "Дербент".

Возмущение местных жителей и требование выдать им подозреваемого вызвано тем, что предполагаемый убийца имеет близкие родственные связи с бывшим высокопоставленным силовиком. Жители не верят, что правоохранители, которые ранее объявили Омарова организатором собственного похищения, не отпустят подозреваемого, даже с учетом признания в убийстве. Дом родителей подозреваемого 9 февраля был взят под охрану, в тот же день в отношении предполагаемого убийцы было возбуждено дело по статьям об убийстве и похищении человека (ч.2 ст.105 и ч.2 ст.126 УК РФ), сообщил сегодня Telegram-канал "Ахты 24".