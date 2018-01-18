18 января 2018, 11:33

Два человека задержаны в Дагестане по делу об инсценировке похищения

Сын жителя Ахтынского района отправил отцу смс о своем похищении, чтобы получить в качестве выкупа 1,5 миллиона рублей, считают следователи. Молодой человек и его предполагаемый сообщник задержаны.

Житель Ахтынского района 9 января обратился в полицию в заявлением о том, что неизвестные люди похитили его сына и требуют выкуп в размере 1,5 миллиона рублей. Однако, по версии правоохранителей, молодой человек вместе со своим знакомым инсценировал похищение и отправил отцу смс о требовании выкупа, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" и.о. руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого сообщника - молодого человека 1995 года рождения. "В ходе следствия установлено, что задержанный вместе с потерпевшим по предварительному сговору из корыстных побуждений составили план, в результате которого путем инсценировки его похищения пытались завладеть деньгами", - рассказал Руслан Ибрагимгаджиев.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере), сообщил он.

19-летний сын жителя Ахтынского района также задержан, уточняет сегодня ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы республиканского МВД.

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также о случаях реальных похищений и попыток похищений в Дагестане. Так, 2 февраля 2017 года в полицию Хасавюрта обратилась мать пятилетней девочки с заявлением о ее исчезновении. 30 ноября 2017 года ребенок был найден в Подмосковье у жительницы Хасавюртовского района. По словам задержанной, она вместе со своей односельчанкой похитила девочку, сообщило МВД.

7 сентября 2017 года в Махачкале неизвестные насильно посадили в автомобиль 18-летнего сына имама салафитской мечети Нигматуллы Раджабова, но молодому человеку удалось от них убежать, сообщил имам. По его словам, похитители были в форме сотрудников полиции. МВД сообщило, что причастность полицейских к попытке похищения сына имама не установлена, но и похитители найдены не были.

В сентябре 2013 года первый замминистра промышленности и энергетики Дагестана Руслан Гаджибеков был взят под стражу по обвинению в похищении подростка ради выкупа. Юношу, по данным следствия, удерживали в течение двух месяцев, пока его отец не заплатил 45 миллионов рублей за освобождение сына. В июне 2017 года суд приговорил Гаджибекова к семи годам колонии, однако в декабре апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение.

Примечание:

"Житель Махачкалы заявил об исчезновении сына", "Правозащитники призвали найти похитителей сына дагестанского имама", "Следственный комитет сообщил о похищении жителя Хасавюрта".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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