Возобновлена подача газа жителям села в Кабардино-Балкарии

Сдвигов в переговорах со Сбербанком в Волгограде нет, заявили дольщики ЖК "Парк Европейский". Они пригрозили отказом от участия в выборах президента в случае, если проценты по кредитам не будут снижены, а также если банк не откажется от требований передать ему находящийся в залоге недострой.