09 февраля 2018, 19:41

Возобновлена подача газа жителям села в Кабардино-Балкарии

Специалисты восстановили газоснабжение села Лесного Прохладненского района, где была обнаружена самовольная врезка в трубопровод.

Как писал "Кавказский узел", газ в селе, состоящем из 280 домов, отключили 8 февраля.

15 газовиков восстановили целостность трубы, газоснабжение абонентов восстановлено, со ссылкой на пресс-службу АО "Газпром газораспределение Нальчик" передает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

В трубе было обнаружено отверстие диаметром 10 миллиметров, забитое чопиком, уточняет "Интерфакс".

Примечание:

"Потребители Кабардино-Балкарии задолжали за электроэнергию более 1,2 миллиарда рублей", "Электроснабжение Нальчика частично восстановлено", "Обесточен ряд населенных пунктов Кабардино-Балкарии".

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