09 февраля 2018, 11:13

Суд оценил уголовное преследование жителя Дагестана в 300 тысяч

Кизилюртовский горсуд 8 февраля согласился с доводами Гаджимурада Магомедалиева, который требовал выплатить ему 10 миллионов за необоснованное уголовное преследование, но присудил истцу 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа 2017 года Гаджимурад Магомедалиев подал в суд иск, потребовав 10 миллионов рублей компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Аналогичный иск планирует направить и брат истца, Хазрет Магомедалиев, сообщила тогда адвокат братьев Сапият Магомедова.

Гаджимурад и Хазрет Магомедалиевы были задержаны в 2010 году по подозрению в краже денег у соседки. Братья утверждали, что после задержания их систематически избивали, требуя признаний. Кизилюртовский горсуд приговорил Гаджимурада Магомедалиева к 10 годам, а его брата к 8,5 года лишения свободы. Верховный суд Дагестана отменил приговор, а в 2012 году уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

8 февраля Кизилюртовский горсуд рассмотрел иск Гаджимурада Магомедалиева к Минфину России и постановил выплатить истцу компенсацию в 300 тысяч рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Защита недовольна таким решением и будет его обжаловать, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сапият Магомедова. "300 тысяч за два года... уголовного преследования, за пытки – это насмешка. Гаджимурад находился под стражей в общей сложности год и четыре месяца, а под подпиской о невыезде - более семи месяцев. Разумеется, мы будем это решение обжаловать", - пояснила адвокат.

По ее словам, иск о возмещении морального ущерба от имени Хазрета Магомедалиева еще не подан. "Мы ждали решения суда по Гаджимураду, после будем подавать иск и от второго пострадавшего от преследования", - объяснила Сапият Магомедова.

Примечание:

"В Дагестане задержанных прихожан мечети отпустили на свободу", "Более ста человек пришли на митинг в Нальчике "Матерей КБР в защиту прав и свобод граждан", "В Ставропольском крае родственники заключенных жалуются на нарушение прав родных".

Автор: Карина Гаджиева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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