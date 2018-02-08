Мэрия Тбилиси получила более полумиллиона евро от ЕС

08 февраля 2018, 20:23

Евросоюз предоставил администрации Тбилиси грант на 506 634 евро для поддержки местных предпринимателей.

Деньги будут направлены на осуществление четырехлетнего проекта по поддержке начинающих и мелких предпринимателей. Для этого в Тбилиси создадут бизнес-акселератор, в который сможет обратиться любая компания, действующая или зарегистрированная в грузинской столице. Бизнесменам могут предоставить бесплатное рабочее пространство, консультацию по финансовым отчетам, налоговому законодательству, управлению кадрами и другим вопросам.

Для ста наиболее успешных компаний бизнес-акселератор создаст сайты в Интернете, составит для них бизнес-план, сведет с потенциальными партнерами. Кроме того, для предпринимателей проведут около 30 выставок-продаж.

"Наши предприниматели действительно нуждаются в помощи для развития, брендирования, маркетинга и юридической помощи, указанный грант обеспечит именно это", - сказал сегодня заместитель мэра Тбилиси Илия Элошвили, передают "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" неоднократно сообщал о финансовой помощи, оказываемой Грузии Евросоюзом. Так, в октябре 2016 года ЕС выделил Грузии 30 миллионов долларов на реформу госуправления.