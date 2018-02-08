Тбилиси. Грузия. Фото Sputnik/Alexander Imedashvili

08 февраля 2018, 20:23

Мэрия Тбилиси получила более полумиллиона евро от ЕС

Евросоюз предоставил администрации Тбилиси грант на 506 634 евро для поддержки местных предпринимателей.

Деньги будут направлены на осуществление четырехлетнего проекта по поддержке начинающих и мелких предпринимателей. Для этого в Тбилиси создадут бизнес-акселератор, в который сможет обратиться любая компания, действующая или зарегистрированная в грузинской столице. Бизнесменам могут предоставить бесплатное рабочее пространство, консультацию по финансовым отчетам, налоговому законодательству, управлению кадрами и другим вопросам.

Для ста наиболее успешных компаний бизнес-акселератор создаст сайты в Интернете, составит для них бизнес-план, сведет с потенциальными партнерами. Кроме того, для предпринимателей проведут около 30 выставок-продаж.

"Наши предприниматели действительно нуждаются в помощи для развития, брендирования, маркетинга и юридической помощи, указанный грант обеспечит именно это", - сказал сегодня заместитель мэра Тбилиси Илия Элошвили, передают "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" неоднократно сообщал о финансовой помощи, оказываемой Грузии Евросоюзом. Так, в октябре 2016 года ЕС выделил Грузии 30 миллионов долларов на реформу госуправления.

Примечание:

"АБР выделил средства на реконструкцию водоснабжения в городах Грузии", "Европейский инвестиционный банк предоставил Грузии 450 млн евро", "25 школ в Тбилиси будут переоборудованы с помощью Банка развития Совета Европы".

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