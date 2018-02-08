Двое жителей Дагестана обвинены в краже сабли Надир-Шаха

08 февраля 2018, 16:20

Жители Дагестана предстанут перед судом по делу о краже антикварных изделий, в том числе сабли шаха Персии, из музея в дагестанском селе Кубачи, сообщила сегодня Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", музей при ГУП "Кубачинский художественный комбинат" был ограблен в ночь на 10 июня 2017 года в селе Кубачи. Похитители унесли более 90 ценных экспонатов, в том числе саблю Надир-шаха. 31 августа 2017 года МВД России сообщило о задержании подозреваемых в хищении антикварных изделий из музея.

Средневековые образцы оружейного искусства кубачинских мастеров хранятся в Оружейной палате Кремля, Историческом музее и Музее истории и культуры народов Востока в Москве, а также в музеях Махачкалы. Кубачинцы делали оружие для ханов, царей, генсеков, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Кубачи: искусство передается по наследству".

Двое жителей Дагестана предстанут перед судом по обвинению в хищении имеющих особую ценность предметов на сумму свыше 8 миллионов рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

"По версии следствия, в июне 2017 года, незаконно проникнув в комнату образцов изделий ГУП "Кубачинский художественный комбинат", они похитили принадлежащее государству имущество, в том числе имеющую особую историческую ценность "Саблю Надир-Шаха"", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жители Дагестана обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов имеющих особую ценность). Данная статья предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кайтагский районный суд, а обвиняемые находятся под арестом, подчеркнула прокуратура.

Комментариев представителей обвиняемых по поводу заявления Генпрокуратуры и версии следствия пока не поступало.