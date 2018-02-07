Парламент Грузии одобрил создание службы военного резерва

07 февраля 2018, 20:42

Грузинские парламентарии единогласно приняли в первом чтении проект законодательных поправок, предусматривающих создание резервной службы. Реализация этой инициативы зависит от финансирования, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", концепция резервной службы была представлена парламенту еще 25 марта 2017 года.

Изменения в закон "О резерве вооруженных сил и службы военного резерва", рассматривавшиеся сегодня на пленарном заседании парламента, поддержали 82 депутата.

Резерв будет состоять из активной и мобилизационной части и находиться в подчинении Национальной гвардии, сообщил заместитель министра обороны Нукри Гелашвили, представивший законопроект депутатам. По его словам, в активный резерв смогут войти граждане не старше 50 лет, которые прошли обязательную военную или контрактную службу. Они ежегодно будут проходить военную подготовку в течение около 45 дней. За этот период резервисты будут получать полную зарплату, в остальное время года - 20% от начисленной зарплаты.

К мобилизационному резерву в законопроекте отнесены территориальный резерв и резерв гражданских специалистов. В территориальном резерве будут задействованы жители районов, которые могут оказать помощь вооруженным силам благодаря хорошему знанию местности. В него примут граждан, которым еще не исполнилось 55 лет. Возрастной ценз для гражданских специалистов менее строгий - 65 лет. Но они должны иметь образование, которое может пригодиться в военное время - в частности, инженерное или относящееся к сфере кибербезопасности.

При желании резервистами могут стать и женщины. Согласно предложенным поправкам, во время прохождения военной службы за резервистами будут сохраняться места их работы и зарплата. Если на момент призыва резервист окажется в заключении, он будет временно освобожден.

Законопроект о создании резервной службы требует внесения изменений в десять законов. В случае принятия законопроекта резервная служба будет задействована в полном объеме только с 2020 года. В этом году планируется зачислить 260 человек в активный резерв, 252 - в территориальный и восемь - в резерв гражданских специалистов.

Оппозиция предложила не спешить с призывом резервистов

Депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Бокерия предложил отложить призыв в мобилизационный резерв, поскольку в законопроекте, по его мнению, могут быть недостаточно уточнены критерии для призыва. "Чтобы потом, когда начнет работать закон и будут неуточенные детали, не было цейтнота и разговоров, когда и кого призовут... Лучше не спешить... много деталей, которые надо уточнить, так как они не оговорены в проекте", - сказал Бокерия на пленарном заседании парламента, которое транслировалось на официальном сайте высшего законодательного органа страны.

В ходе второго чтения законопроект будет рассматриваться уже не на уровне общих принципов, а постатейно, и это потребует большой работы, передает позицию председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили корреспондент "Кавказского узла".

Специалисты назвали создание военного резерва необходимостью

Создание военного резерва необходимо, поскольку Грузия, как и другие небольшие страны, не может содержать многочисленную армию, тем более контрактную, считает главный редактор военного журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили.

"В нужный момент именно подготовленный резерв может быть вовремя и оперативно мобилизован, чтобы помогать регулярной армии, а если будут потери, убитые или раненые - чтобы заменить в боевых действиях", - сказал Аладашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что в резерв могут привлечь и хакеров для защиты интересов страны в виртуальном пространстве. "Сейчас XXI век, и это тоже война. Она может быть опаснее боевых действий", - отметил Ираклий Аладашвили.

По мнению эксперта, ежегодный 45-дневный срок активной резервной службы вполне достаточен для поддержания навыков военных. Однако бывший министр обороны Грузии, председатель Атлантического совета Васил Сихарулидзе считает этот срок оптимальным для стрелков, но не для военных сложных специальностей.

"Реализацию этого плана надо рассматривать в комплексе. Пока это концептуальный документ, который подготавливается уже несколько лет. Чтобы система могла хорошо функционировать и была эффективной, нужна не только концепция, но имплементация и подход правительства, которое выделяет ресурсы на это", - сказал Сихарулидзе корреспонденту "Кавказского узла".