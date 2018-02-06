Шамиль Исаев. Фото: Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства РД

06 февраля 2018, 19:19

Шамиль Исаев арестован на два месяца

Бывший врио вице-премьера Дагестана Шамиль Исаев взят под стражу до 5 апреля. Суд не удовлетворил просьбу защиты о домашнем аресте или залоге, а согласился с доводами следствия.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля по делу о мошенничестве были задержаны и отправлены в Москву врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Правительство Дагестана в тот же вечер было отправлено в отставку.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы отправил под стражу до 5 апреля Абдусамада Гамидова и Шахабаса Шахова.

Басманный суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия об аресте Шамиля Исаева, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Защита и сам обвиняемый просили избрать не связанную с лишением свободы меру пресечения, изъявив готовность внести залог в сумме 25 миллионов рублей.

Исаев также заявил, что не признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. "Я вину не признаю. Ни в какой организованной группе я не участвовал. Я готов сотрудничать со следствием", - цитирует слова Исаева "Коммерсант". 

Следствие просило арестовать Исаева, указывая, что обвиняемый "в силу своих полномочий может воспрепятствовать предварительному следствию". Защита возразила, что после отставки правительства Дагестана Исаев лишился полномочий, а значит, и возможности влиять на ход следствия, указала "Новая газета".

По данным издания, другого заместителя Абдусамада Гамидова, Раюдина Юсуфова, суд сегодня также отправил под арест до 5 апреля.

Примечание:

"Шахов в суде не признал вину в мошенничестве", "Васильев предложил на место Гамидова министра экономики Татарстана", "Гамидов и его замы обвинены в мошенничестве на 100 миллионов".

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