06 февраля 2018, 07:54

Подача газа в дома жителей Карачаево-Черкесии возобновлена

Газовики восстановили газоснабжение пяти районов Карачаево-Черкесии, прерванное 4 февраля после аварии.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля после аварии на магистральном газопроводе остались без газа более 9000 жителей 17 населенных пунктов Карачаево-Черкесии. В тот же день последствия аварии были устранены, но возобновление подачи газа в дома людей было запланировано на 5 февраля.

Специалисты "Газпром газораспределение Черкесск" полностью возобновили газоснабжение пяти районов Карачаево-Черкесии - Адыге-Хабльского, Ногайского, Абазинского, Прикубанского и Хабезского, сообщил 5 февраля со ссылкой на сотрудника пресс-службы компании "Интерфакс-Юг".

"Подача газа после завершения ремонтных работ в первую очередь была возобновлена в социально значимые объекты, к концу сегодняшнего дня полностью обеспечены газом все потребители - около 9 тысяч абонентов и более 140 коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий", - процитировало 5 февраля сотрудника пресс-службы компании "Газпром газораспределение Черкесск" ТАСС.

Примечание:

"Выселенная сочинская пенсионерка обжаловала решение взыскать плату за газ", "Жители поселка под Анапой остались без газоснабжения", "Человек погиб при взрыве газа в Сочи".

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