Правозащитники: Европарламент взял на особую заметку дело Титиева

06 февраля 2018, 03:26

Арест главы чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева Европейский парламент планирует обсудить 8 февраля. "Мемориал" передал материалы по делу Титиева в Европарламент, сообщил член правления центра Олег Орлов. Европарламент на межгосударственном уровне показывает, что преследование Титиева - не рядовой случай, а посягательство на само правозащитное движение, заявила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. 25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева, оставив правозащитника под стражей до 9 марта. 2 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к руководству МВД России с просьбой передать дело Титиева на уровень СКФО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл правозащитника наркоманом, не упоминая при этом его фамилию. Кроме того, 25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни подчеркнул, что "есть свидетель, который говорил, что Титиев курил анашу". 2 февраля члены Правозащитного совета России, журналисты и деятели культуры потребовали забрать дело Титиева у чеченских силовиков.

На очередной пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге по разделу демократии и прав человека в мире планируется обсудить ситуацию с арестом главы грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Дебаты по данному вопросу намечены на 8 февраля, в тот же день будет принята незаконодательная резолюция по итогам дискуссии, пишет "Интерфакс".

Обсуждение дела Титиева есть выражение международной общественной поддержки, считает член правления Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

«Это попытка европейских партнеров, как можно ещё пока называть их, сохранить взаимоотношения с Россией, обратив внимание на вопиющий, безобразный факт фальсификации уголовного дела против известного правозащитника», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов отметил, что разные европейские структуры, от представителей отдельных государств Евросоюза до Европарламента, уже проявляли вполне понятную озабоченность состоянием правозащитной деятельности в Чечне.

Преследование Оюба Титиева осудили Европейский союз, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, международная экспертная организация Civil Rights Defenders, МИД Норвегии, правительство Германии, Платформа гражданской солидарности (CSP), правозащитная организация Human Rights Watch, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

«Правозащита в республике сейчас уничтожается. Среди действий по её ликвидации - фабрикация уголовного дела против Титиева», - полагает он.

По его словам, "Мемориал" передал материалы по Оюбу Титиеву в Европарламент и ожидает результата.

«Резолюция Европарламента будет иметь международное значение. Но окажут ли обращения евроструктур на российскую власть влияние? Иногда они оказывают влияние, иногда - нет. Как будут развиваться события, не берусь предсказывать», - заявил Орлов.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская уверена, что Европарламент, обсуждая преследование Титиева в своих стенах, тем самым обозначает серьезность проблемы.

«Заявления об обеспокоенности по поводу ареста Оюба Титиева сделали уже представители ряда государств Евросоюза. Если такого рода документ примет Европарламент, то это будет выражением коллективного мнения представителей всех государств ЕС о ситуации с Титиевым», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По её мнению, цель европарламентариев - привлечь внимание к делу Титиева.

«Европарламент на межгосударственном уровне показывает, что преследование Титиева - не рядовой случай, а посягательство на само правозащитное движение. Российским властям демонстрируется, что это дело просто так не пройдёт. Даже если дело против Оюба Титиева доведут до конца в России, он будет на особой заметке в ЕС», - сказала Сокирянская.

После задержания Оюба Титиева давление на правозащитников продолжилось в других регионах Северного Кавказа. Так, в Ингушетии неизвестные подожгли офис ПЦ "Мемориал", а в Дагестане 22 января был подожжен автомобиль представительства "Мемориала", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу Титиева.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".