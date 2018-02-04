Четыре школы в Астраханской области закрыты на карантин

04 февраля 2018, 00:57

Из-за ОРВИ в Володарском, Камызякском и Наримановском районах закрыты на карантин четыре школы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что из-за ОРВИ на карантин в области были закрыты Астраханский государственный архитектурно-строительный университет и колледж при нем, а также детский сад в селе Старокучергановка Наримановского района.

В селе Яблонка Володарского района Астраханской области до 6 февраля закрыты на карантин дошкольные группы местного образовательного учреждения. Аналогичная ситуация в поселке Костюбе, пишет "Пункт-А".

В Камызякском районе до 6 февраля объявлен карантин в Лебяжинской школе имени Юсупа Бухаева. Кроме того, до 12 февраля останутся дома учащиеся средней коррекционной общеобразовательной школы №6 в селе Старокучергановка Наримановского района, пишет astrakhanpost.ru.