04 февраля 2018, 00:57

Четыре школы в Астраханской области закрыты на карантин

Из-за ОРВИ в Володарском, Камызякском и Наримановском районах закрыты на карантин четыре школы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что из-за ОРВИ на карантин в области были закрыты Астраханский государственный архитектурно-строительный университет и колледж при нем, а также детский сад в селе Старокучергановка Наримановского района.

В селе Яблонка Володарского района Астраханской области до 6 февраля закрыты на карантин дошкольные группы местного образовательного учреждения. Аналогичная ситуация в поселке Костюбе, пишет "Пункт-А".

В Камызякском районе до 6 февраля объявлен карантин в Лебяжинской школе имени Юсупа Бухаева. Кроме того, до 12 февраля останутся дома учащиеся средней коррекционной общеобразовательной школы №6 в селе Старокучергановка Наримановского района, пишет astrakhanpost.ru.

Примечание:

"Карантин по бешенству введен в Астрахани", "Ученики 17 школ Астрахани остаются на дистанционном обучении", "Астраханский лицей закрыт из-за туберкулеза у преподавателя".

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