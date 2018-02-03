Задержана участница акции торговцев в Зугдиди

03 февраля 2018, 14:23

Несколько десятков человек четвертый день протестуют против запрета торговли вблизи рынка в Зугдиди. Сегодня между участниками акции и полицейскими произошло несколько стычек, одна из протестующих доставлена в участок.

30 января по распоряжению мэрии Зугдиди были демонтированы прилавки и поддоны, установленные на территории, прилегающей к городскому рынку. На следующий же день начались акции протеста торговавших там людей. Они заявляют, что скромная выручка не позволяет им арендовать торговые места на самом рынке.

1 февраля протестующие потребовали встречи с мэром Зугдиди Лашой Гогией, однако представители местной администрации отказались их принять. После этого мелкие торговцы попытались прорвать полицейское оцепление перед зданием мэрии. При этом пострадали двое человек.

Сегодняшняя акция у зугдидского рынка проходила под усиленным контролем полиции. Женщина, задержанная во время стычек с полицейскими, по мнению правоохранителей, оказала им сопротивление. Несколько протестующих в ходе акции почувствовали себя плохо, им оказали помощь врачи, сообщают сегодня "Новости Грузия".

На видео, размещенном на Youtube 31 января под заголовком "Митинг протеста возле мэрии Зугдиди продолжается" видно, как люди, в том числе пожилые женщины, пытаются прорвать цепь полицейских.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 января на грузино-турецкой границе прошла акция протеста торговцев, работающих в Турции. Жители Аджарии выразили недовольство ужесточением турецкой стороной миграционных правил. После акции протеста у КПП "Сарпи" глава правительства Аджарии и власти Грузии договорились с турецкой стороной о временной отмене новых правил.