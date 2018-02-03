03 февраля 2018, 05:03

Пять человек стали жертвами ДТП в Ингушетии

Два легковых автомобиля столкнулись в окрестностях Малгобека, в результате три человека погибли, еще двое находятся в реанимации.

По данным правоохранительных органов, столкновение автомобилей Mercedes и "Лада Приора" произошло вечером 2 февраля на трассе Малгобек - Зязиков Юрт.

В результате ДТП три человека погибли, еще двое с травмами различной степени тяжести госпитализированы, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии РИА "Новости".

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Малгобек, говорится в сообщении от 2 февраля на сайте главного управления МЧС по республике.

Оба госпитализированных находятся в реанимации, уточняет со ссылкой на сотрудника пресс-службы МВД по Ингушетии "Это Кавказ".

Примечание:

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