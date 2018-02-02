02 февраля 2018, 18:35

Ростовчанин заподозрен в экстремистских призывах

Житель Ростова-на-Дону призывал пользователей Интернета к насилию против уроженцев Кавказа и Средней Азии, сообщило следствие.

По версии следствия, ростовчанин размещал экстремистские призывы на личной странице в соцсети в 2017 году, все его записи находились в публичном доступе.

В отношении 26-летнего жителя Ростова-на-Дону возбуждено дело по ч.1 ст.282 Уголовного кодекса России (возбуждение вражды по признакам национальности, расы, языка, происхождения, отношения к религии и принадлежности к социальной группе), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Ростовской области.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года другой ростовчанин был заподозрен в проведении публичных лекций о неоязычестве, в которых он негативно высказывался о христианстве, исламе и иудаизме. 

Примечание:

"СПЧ выступил за решение вопроса о хиджабах в школах на региональном уровне", "Эксперты заявили о ценностной дезориентации жителей Северного Кавказа", "Гомофобия в Чечне стала ресурсом для консолидации власти".

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