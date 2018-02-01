Грозненец рассказал о сотнях задержанных после антинаркотических облав

01 февраля 2018, 16:17

Жителей Чечни, подозреваемых в употреблении наркотиков, неделями держат в подвале и подвергают пыткам, рассказал "Кавказскому узлу" один из ранее задержанных. Сотрудник правоохранительных органов опроверг информацию о пытках, но признал, что иногда силовики задерживают непричастных к наркоторговле людей.

Как писал "Кавказский узел", 16 января стало известно о том, что братья Магомед-Али и Магомед-Сидик Межидовы, задержанные в Чечне во время антинаркотической кампании, пожаловались в прокуратуру на пытки, вынудившие их оговорить себя. К задержанным по делам о наркотиках в Чечне применяют пытки, подтвердил "Кавказскому узлу" бывший чеченский силовик. Республиканское МВД опровергло информацию о пытках братьев Межидовых.

О массовых задержаниях в Чечне подозреваемых в употреблении наркотических и психотропных веществ сообщалось и в октябре 2017 года. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители тогда предположили, что усиление борьбы с употреблением наркотиков является демонстративной акцией властей. При этом еще в октябре 2016 года Рамзан Кадыров заявил о выселении из Чечни торговцев наркотиками и их семей, а "Новая газета" распространила фрагмент аудиозаписи выступления Кадырова, когда он, по версии издания, пригрозил расстреливать наркоманов.

Антинаркотические рейды проходят в Чечне "практически ежедневно", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из местных НПО Муса.

"Забрать человека могут по малейшему поводу. Достаточно даже, если кто-то из задержанных назовет имя (другого человека), если в телефоне найдут его номер. Задержанного могут какое-то время продержать, требуя от него сознаться, что он употреблял или распространял наркотики, а затем выпустить без каких-либо объяснений. Но этот человек уже "взят на карандаш", и нет гарантий, что его снова не заберут", - рассказал Муса.

Он предположил, что силовиков интересуют "результаты, которые они представляют руководству".

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ведутся в Чечне "практически в круглосуточном режиме", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления республиканского МВД по контролю за оборотом наркотиков. "По указанию руководства республики в августе [2017 года] был создан и действует специальный оперативный штаб", - пояснил он.

По данным сотрудника МВД, с августа по декабрь 2017 года из незаконного оборота в Чечне было изъято более 50 килограммов наркотиков и свыше 11 тысяч таблеток.

Грозненец рассказал об условиях содержания задержанных

Житель Грозного на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан на автобусной остановке после того, как товарищ попросил его передать "какие-то таблетки" общему знакомому.

"После задержания ты, можно сказать, никто. Тебя могут унижать, бить. Самое излюбленное - это пытка током. Нужно только сознаться, что ты наркоман или распространитель наркотиков, и назвать другие имена. Особенно жестоко обращаются с теми, кого поймали на продаже наркотиков. Одного такого пытали током так, что ощущался запах горелого мяса", - рассказал молодой человек.

По его словам, его и около двухсот других задержанных держали в подвальном помещении. "Там нас было человек 200, может быть, чуть меньше. Везде была грязь, большая влажность, страшная вонь. Одному стало плохо, на наши просьбы помочь [силовики] сказали, что это не их проблема. Задержанных там бьют током, а потом поднимают из подвала в большое помещение, и там мулла читает Коран и рассказывает о вреде наркотиков. И это может продолжаться днями, а для кого-то и неделями", - рассказал грозненец.

Выпустили - и радуйся, что не стал калекой или не попал надолго в тюрьму

Сам он, по его словам, провел в заключении около двух недель. "Разобрались и отпустили. Никто ничего не объяснял, не извинился. Выпустили - и радуйся, что не стал калекой или не попал надолго в тюрьму. Я потом несколько дней дома отлеживался, приходил в себя", - поделился молодой человек.

Сотрудник правоохранительных органов опроверг сведения о пытках задержанных. "Естественно, они будут рассказывать разные страшные вещи, лишь бы не признать свою вину", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Силовик подтвердил, что "иногда задерживаются невиновные", но после разбирательства их отпускают. Также с задержанными проводятся "разъяснительные беседы" с участием богословов, сообщил источник.