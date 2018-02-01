ЕСПЧ коммуницировал жалобу координатора штаба Навального в Краснодаре

01 февраля 2018, 04:51

Европейский суд по правам человека по жалобе Мирослава Вальковича направил правительству России вопросы относительно задержания координатора штаба оппозиционера Алексея Навального на акции протеста в Краснодаре 26 марта 2017 года.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта 2017 года в Краснодаре прошел несанкционированный антикоррупционный митинг сторонников Навального "Он вам не Димон". Сотрудники полиции задержали около 200 человек, в том числе координатора регионального штаба оппозиционера Мирослава Вальковича. Власти отказали ему в согласовании митинга и как организатору несогласованного мероприятия вменили проведение акции без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). По решению суда он был арестован на 10 суток. К 20 ноября ЕСПЧ зарегистрировал 14 жалоб задержанных на акции, включая Вальковича.

О том, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Мирослава Вальковича, 31 января сообщается на сайте правозащитной группы "Агора", адвокат которой Александр Попков оказывал помощь в подготовке жалоб участникам протестной акции в Краснодаре.

По словам Попкова, ЕСПЧ до 4 мая ожидает от российских властей ответов на вопросы по делу. В частности, отметил он, суд в числе ключевых задал вопрос о том, не является ли отказ мэрии Краснодара в согласовании акции, а затем арест и суд по административному делу нарушением права Вальковича на свободу собраний.

Также ЕСПЧ поинтересовался, был ли обеспечен заявитель эффективными средствами правовой защиты, соблюдались ли принципы равенства сторон, состязательности и беспристрастности во время рассмотрения административного дела Вальковича в суде, отметил адвокат.

В своей жалобе в ЕСПЧ Валькович указал на нарушение свободы выражения мнения и свободы собраний и объединений (ст.10 и ст.11 Конвенции о защите права человека и основных свобод).

"Дело Вальковича я отправлял в числе последних. Так получилось, что его коммуницировали первым из Краснодара... Мы полагаем, что в ЕСПЧ внимательно смотрят дела и выбирают организаторов, либо чтобы объединить их в один кейс, либо чтоб рассмотреть сначала их, а потом остальных", - цитирует слова Попкова "Юга.ру".

Навальный открыл свои штабы в различных городах России, в том числе Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Участвующие в работе штабов волонтеры заявляют, что основной причиной, по которой они поддерживают политика, является его борьба с коррупцией. Оппоненты Навального критикуют его за участие школьников в протестных акциях и заявляют об "искусственности" его политической деятельности, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".