Родные Казима Нурмагомедова заявили в полицию о его похищении

31 января 2018, 19:36

С заявлением о похищении Казима Нурмагомедова его родные обратились в дежурную часть отдела полиции по Басманному району Москвы. Местонахождение Нурмагомедова до сих пор не установлено, заявили родственники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на выходе из здания суда Казима Нурмагомедова остановили люди в полицейской форме. Они попросили его проехать вместе с ними в отдел полиции, мотивировав задержание проверкой документов и установлением личности.

Казим Нурмагомедов является отцом уроженца Махачкалы и коммерческого директора подмосковной фирмы Шамиля Нурмагомедова, обвиненного в финансировании запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". С 22 января Московский окружной военный суд рассматривает дело Шамиля Нурмагомедова. Казим Нурмагомедов обратился на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла", сообщив о необоснованном уголовном преследовании сына. Как выяснила защита, Шамиль Нурмагомедов действительно перечислил деньги в Сирию, но не боевикам, а своему брату на дорогу домой.

По словам старшего сына Казима Нурмагомедова, Имагаджи Нурмагомедова, сегодня он подал заявление о похищении отца в дежурную часть отдела полиции по Басманному району Москвы. Ранее родные Нурмагомедова предположили, что именно туда его отвезли полицейские.

"Но когда мы вместе с адвокатом Шейховым приехали в отдел полиции, то нам сказали, что Казима Нурмагомедова в отделе нет и его туда не доставляли. Тогда я написал заявление о похищении отца, его приняли и зарегистрировали в дежурной части. Адвокат Шейхов подал заявление о допуске его к Казиму Нурмагомедову в качестве защитника", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Имагаджи Нурмагомедов.

Имагаджи Нурмагомедов также рассказал о том, что местонахождение отца он не может установить с 13:00 мск. "В это время мы вышли за территорию суда после заседания по делу моего брата. К нам подошли несколько человек в полицейской форме и в штатском. Было две машины, полицейская и гражданская. Люди в полицейской форме проверили документы отца и предложили ему проехать с ними для "выяснения личности". При этом мой отец предъявил им паспорт с московской регистрацией, однако эти люди все равно продолжали настаивать на своем. Также они отказались взять с собой Шейхова, как адвоката", - заявил Имагаджи Нурмагомедов.

Также он подчеркнул, что "никто из них удостоверения полицейских не показал". "Один из них представился и назвал фамилию. Но сотрудник с такой фамилией, как нам сказал сотрудник дежурной части, в отделе полиции по Басманному району Москвы не работает", - отметил Имагаджи Нурмагомедов.

В свою очередь адвокат Абдурашид Шейхов уточнил, что полицейские "должны дать ответ по заявлению о похищении человека по истечении трех дней". "Или они возбудят уголовное дело, или не найдут оснований для этого", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Абдурашид Шейхов.

По словам адвоката, свое заявление в отдел полиции он подал в соответствии со статьей 49 УПК России, в которой оговариваются условия предоставления юридической помощи. "Так как Казима явно увезли не по своей воле, то я могу выступать как защитник с момента начала осуществления мер процессуального принуждения", - пояснил адвокат.

Адвокат Шейхов также отметил, что люди в полицейской форме с утра дожидались выхода Казима Нурмагомедова из здания суда. "Один из них представился как сотрудник патрульно-постовой службы. Он заявил, что полицейские "выявляют подозрительных личностей". При этом люди в полицейской форме и штатском совсем не случайно оказались у здания суда. Как сообщил один из очевидцев, их машины стояли у здания суда уже в 11.30. Этот человек опоздал на заседание суда, и когда заходил в здание, то заметил их. И даже заметил, что среди этих людей, возможно, были дагестанцы", - сказал Шейхов.

Напомним, что Шамиль Нурмагомедов был обвинен в содействии терроризму после того, как его брат Марат оказался в ИГ*. "Кавказский узел" опубликовал интервью с их отцом Казимом Нурмагомедовым "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*.

* – организация признана террористической и запрещена в России судом.