Взрыв станции метро "Варкетили". Тбилиси, 30 января 2018 г. Фото © Sputnik / Levan Avlabreli https://sputnik-georgia.ru/society/20180130/239109152/Policejski-postradal-v-rezultate-obrushenija-potolka-v-metro-Tbilisi.html

31 января 2018, 16:52

Мэр Тбилиси распорядился остановить ремонт метро

На всех станциях тбилисского метрополитена приостановлены ремонтные работы для проверки всех проектов, по которым они велись, заявил сегодня мэр Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 30 января в результате обрушения части потолка на станции метро "Варкетили" пострадали 14 человек, состояние двоих из них было оценено как тяжелое. По данным на 31 января, один человек был выписан из больницы, троим потребовались операции.

На станции метро "Варкетили" ранее был проведен ремонт. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в ходе расследования инцидента выяснилось, что подвесной потолок на станции был смонтирован поверх старой конструкции и что компания, производившая ремонт, также провела работы на станции метро "Ахметели".

Ремонтные работы на всех метростанциях приостановлены, заявил сегодня Каха Каладзе.

"Все проекты должны пройти экспертизу. Вчера, 30 января, я поручил приостановить разрешение на проведение ремонтных работ всем компаниям. Должна состоятся проверка тех конкретных проектов, по которым ведется реабилитация. Проекты должны быть изучены, чтобы избежать угрозы", - цитирует Каладзе "Новости-Грузия".

Мэр также отметил, что "существуют вопросы "к частной компании, которая ремонтировала станцию "Варкетили".

По информации Тбилисской транспортной компании, до указания мэра ремонтные работы велись на трех станциях метро – "Гурамишвили", "Самгори" и "Авлабари", передает "ИнтерПрессНьюс".

Напомним, что после обрушения потолка на станции метро было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", предусматривающей наказание в виде штрафа или исправительных работ, либо лишения свободы на срок до двух лет. В свою очередь  основатель компании, которая провела ремонтные работы на станции "Варкетили", ранее заявил, что такой монтаж потолка был условием мэрии Тбилиси.

Примечание:

"АБР выделил 12 миллионов евро на ремонт метро в Тбилиси", "Завершено строительство станции метро "Университет" в Тбилиси", "Станция тбилисского метро возобновила работу после пожара".

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